La agrupación de k-pop BLACKPINK será la estrella del primer concierto virtual de PUBG Mobile, videojuego con el que la girlband colaboró en 2020. El evento preparará el ambiente como preludio al comeback oficial de Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé que YG confirmó para el mes de agosto.

El evento ha sido denominado “BLACKPINK × PUBG MOBILE 2022 IN-GAME CONCERT : [THE VIRTUAL]”. Los usuarios del juego para celulares disfrutarán de un show realizado por los avatares de BLACKPINK en 3D. YG comunicó que se ha usado tecnología de ‘motion capture’ para la sensación de realismo en las performances.

Temas como “How you like that”, “Lovesick girls” y otros hits de BLACKPINK están incluidos en el setlist. La nota de prensa de YG añade que se revelará una canción especial en el concierto . Según las pistas que reúne BLINK, dicho track podría ser la esperada “Ready for love”, un tema del que se oyeron fragmentos en el documental de Netflix “Light up the sky”.

BLACKPINK x PUBG colaboran en concierto in-game. Foto: YG/PUBG

¿Cuándo será el concierto THE VIRTUAL de BLACKPINK?

El show virtual de BLACKPINK en PUBG se activará en fechas diferentes según el país de los usuarios.

Para Norteamérica y Sudamérica se ha fijado el concierto para el viernes 22, sábado 23, viernes 29 y sábado 30 de julio.

En el resto del mundo, las actuaciones se realizarán el 23-24, 30 y 31 de dicho mes.

Previamente, BLACKPINK confirmó gira mundial para finales del 2022. Foto: YG

¿Cómo ver gratis THE VIRTUAL en PUBG Mobile?

A través de sus redes sociales, PUBG Mobile invitó a los fans a descargar el videojuego en sus dispositivos móviles pues el viernes 15 otorgarán los pases gratuitos para el show in-game.

Además, el sábado 16 se publicará el paquete de recursos alusivos al concierto de BLACKPINK.

BLACKPINK x PUBG en concierto virtual. Foto: Twitter

“Queremos proveer una oportunidad para que artistas y fans puedan comunicarse más de cerca sin importar las fronteras y las barreras de lenguaje. Esperamos lograr ese acercamiento”, indicó YG en una nota de prensa sobre la colaboración.