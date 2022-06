Lisa no solo es una estrella musical, sino un ícono de la moda. La cantante del grupo K-pop BLACKPINK causó revuelo en París con su presencia en el evento “Bvlgari Eden, The garden of wonders”, donde se reveló una nueva colección de alta joyería.

La exclusiva recepción se realizó el 6 de junio y contó con la presencia de las actrices Anne Hathaway y Priyanka Chopra, también embajadoras de la marca de lujo.

Lisa de BLACKPINK apareció con cabello rubio y sin su habitual flequillo. Foto: captura Instagram Storie

Lisa de BLACKPINK usó un vestido amarillo de dos piezas de la colección Pinkong FW22 y joyas Bvlgari con incrustaciones de esmeraldas. Para la ocasión, la cantante ocultó el flequillo que suele llevar y apareció con la frente descubierta.

El público que esperaba a la artista tailandesa soltó gritos emocionados apenas la vieron salir a la calle para tomar algunas fotografías. “¡Lisa, Lisa, Lisa!”, aclamaban los entusiastas BLINK que hicieron sonreír a la intérprete de “Money”.

La gala fue la oportunidad perfecta para que por fin se reuniesen tres de las cuatro embajadoras de Bvlgari. En esta ocasión, Zendaya no pudo asistir.

Estas son algunas imágenes de Lisa posando junto a Anne Hathaway y Priyanka Chopra. Las famosas saludaron brevemente al público antes de la cena de gala y fueron presentadas por el CEO JC Babin.

Lisa agradeció la oportunidad de participar en su primer evento presencial de BVLGARI, marca con la que trabaja desde el 2020. La cantante protagonizó un adorable momento cuando dijo sentirse muy tímida frente a los invitados.

Como ya se esperaba, las interacciones entre las embajadoras causaron furor en redes sociales. “¡La reina de Genovia, la Miss Mundo del 2000 y la princesa de Tailandia!” comentaron usuarios en Twitter al ver las fotos de Anne, Priyanka y Lisa.

Lisa, Anne Hathaway y Priyanka Chopra en evento de Bvlgari. Foto: vía BLACKPINK MXCO