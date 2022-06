BLACKPINK: ¡Rosé como la idol asiática más seguida en TikTok! Mira la celebración de BLINK

Fans de BLACKPINK inundaron las redes sociales con reclamos hacia YG Entertainment debido a que aún no existe una fecha oficial para el comeback grupal. Sin embargo, esto no opacó la celebración por un nuevo récord de Rosé en TikTok.

Rosé de BLACKPINK en sesión de fotos del 2022. Foto: Rolling Stone

El 3 de junio, el fandom BLINK compartió en redes un logro más de Rosé. La integrante de BLACKPINK se consolidó como la idol asiática más seguida en TikTok con su cuenta @roses_are_rosie, perfil donde previamente compartió un clip junto a Lisa y Jennie como parte de un challenge.

¿Cuántos seguidores tiene Rosé en TikTok?

Hasta la fecha, Rosé de BLACKPINK suma un total de 26.4 millones de seguidores en TikTok , cifra que la llevó a ser la idol asiática más seguida en la plataforma. Además, la cantante de “On the ground” acumula 275 millones de likes, cantidad superior a la que posee el TikTok grupal de BLACKPINK.

Rosé de BLACKPINK superó los 26 millones de seguidores en TikTok. Foto: captura

El fandom BLINK, como se le conoce oficialmente a los fans de BLACKPINK, saludaron el nuevo récord de Rosé en TikTok. Estos fueron los comentarios más representativos en Twitter: “En su etapa de hiatus”, “Imaginen si ella fuese activa (en TikTok)”, “Orgullosa de Rosé” y más.

Fans de BLACKPINK felicitaron a Rosé por su nuevo récord en TikTok. Foto: captura Twitter

¿Qué pasó con BLACKPINK?

Pese a que Rosé, Jennie, Lisa y Jisoo son consideradas parte de las artistas más famosas en Corea del Sur y el mundo, el sello discográfico de BLACKPINK, YG Entertainment, no ha confirmado una fecha exacta del comeback grupal. Cabe resaltar, que el último material musical de la girlband fue “How you like that” en el 2022, por lo que sus fans compartieron su descontento hacia la empresa en las redes.