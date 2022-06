Molestia absoluta. Los fans de BLACKPINK dieron a conocer su descontento en las redes sociales debido al silencio del sello discográfico YG Entertainment sobre el comeback del grupo y la ausencia de imágenes teaser o fechas de presentaciones.

El 3 de junio, reclamos del fandom BLINK y hashtags relacionados al comeback de la girlband aparecieron en Twitter. Frases como “BLINK fight for BLACKPINK” (”BLINK lucha por BLACKPINK”) y #YGStopDelayingBLACKPINKMusic, traducido como “YG, deja de retrasar la música de BLACKPINK”, fueron tendencia en la red social.

BLINK reclama en redes sobre el comeback de BLACKPINK. Foto: captura Twitter

Además, fans de BLACKPINK compartieron su temor que en lugar de que las idols regresaran con un full álbum, la empresa lanzaría menos canciones en un miniálbum tras casi dos años de su último comeback.

Fans de BLACKPINK esperan un full álbum para el próximo comeback. Foto: captura Twitter

¿Cuándo será el comeback de BLACKPINK?

A pesar de que Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo de BLACKPINK declararon ante la revista Rolling Stone que se encuentran preparándose para su regreso con nueva música, lo cierto es que YG Entertainment aún no ha confirmado una fecha oficial para el comeback , por lo que los seguidores de las idols expresaron su molestia en las redes. BLACKPINK no tiene un comeback grupal desde “How you like that” en el 2020.

Grupos como BTS, Kep1er, WSJN y más tendrán su comeback en los meses de junio y julio; sin embargo, el fandom BLINK no sabe con exactitud cuándo regresará BLACKPINK a los escenarios.

Rosé sumó récord en TikTok

A pesar del descontento de los fans de BLACKPINK, estos celebraron un nuevo logro para Rosé. La cantante de “On the ground” acumuló más de 26 millones de seguidores en TikTok, cifra que la convirtió en la idol asiática más seguida de la plataforma.