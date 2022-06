¡BLACKPINK consigue nuevo récord! Luego de la confirmación del comeback de la girlband más exitosa de k-pop, Lisa, Jennie, Rosé y Jisso continuan alcanzando grandes triunfos en la industria musical.

El 30 de mayo, mediante un publicación en Twitter, los World Music Awards anunciaron que las integrantes de BLACKPINK se han convertido el grupo femenino que más rápido a superado los 7.000 millones de reproducciones en Spotify.

BLACKPINK: Anuncio oficial del nuevo récord de BLACKPINK. Foto: Twitter

Por otro lado, y con un total de 13 canciones, BLACKPINK ha conseguido posicionarse como la girlband con mayor cantidad de entregas musicales que han logrado superar los 200 millones de streams en la misma plataforma musical. El segundo lugar lo obtuvo el grupo de k-pop Little Mix con tan solo ocho canciones, mientras que el tercer lugar TWICE empata con Fifth Harmony con un total de cinco singles.

BLACKPINK se convierte en el grupo femenino como más canciones que superan los 2 millones de streams en Spotify. Foto: Twitter.

Reacción de BLINK

Luego del anuncio, BLINK de todas partes del mundo usaron las redes sociales para felicitar a las integrantes de BLACKPINK por su nuevo triunfo en Spotify. Por otro lado, el fanbase del grupo de k-pop espera que Lisa, Jennie, Rosé y Jisso hagan su comeback este 2022 con un nuevo tour mundial.

Reacción de BLINK. Foto: Twitter

Reacción de BLINK. Foto: Twitter

- Más sobre BLACKPINK -

Rosé y Jisso en la premier VIP de “Broker”

El 2 de mayo (KST), las integrantes de BLACKPINK, Rosé y Jisso fueron vistas en el estreno exclusivo de “Broker”, celebrado en el CGV Yongsan I-Park Mall, en Seúl. Sin embargo, para tristeza de BLINK, las cantantes no pasaron por la sesión fotográfica oficial.