Tras la publicación de la entrevista de Jennie para Rolling Stone, Jisoo fue la cuarta y última integrante de BLACKPINK en aparecer en la portada digital de la revista. La ícono del k-pop reveló que sufrió una lesión en la pierna, habló de la salud mental y su postura frente a la fama.

Jisoo para Rolling Stone

Previamente, en la entrevista general de BLACKPINK en Rolling Stone, Jisoo reveló qué opina sobre un posible debut como solista. Asimismo, el 27 de mayo, la celebridad se adueñó de las redes sociales de Rolling Stone con su conversación individual. Revisa aquí las declaraciones más importantes de la también actriz para la revista.

¿Qué pasó con la pierna de Jisoo?

Jisoo de BLACKPINK dio a conocer en Rolling Stone que se lesionó la pierna : “Después de esta entrevista, tengo que ir al hospital porque me duele la pierna . Me golpeé fuerte con una puerta; no está rota ni fracturada, pero me ha estado doliendo el último mes, así que debo hacerme otros rayos X”.

Jisoo de BLACKPINK en Rolling Stone, edición de junio 2022. Foto: Rolling Stone

“Afortunadamente, no hemos terminado las grabaciones (para el siguiente álbum de BLACKPINK), así que todavía no tengo que usar mis piernas. La coreografía llega después de que terminen las canciones, espero recuperarme antes de ello”, agregó Jisoo en la entrevista.

Sobre la salud mental

Otro punto importante en la entrevista de Jisoo con Rolling Stone fue el tema de la salud mental. La artista habló sobre la dificultad de una figura pública para lidiar con sus problemas.

Jisoo de BLACKPINK en Rolling Stone, edición de junio 2022. Foto: Rolling Stone

“Hay muchas miradas. Creo que es diferente, tener a personas que te apoyan, como las integrantes de BLACKPINK que siempre están a mi lado, y tener mis propias batallas. Amo hablar con los fans, soy honesta con ellos y les hablo como a mis amigos. Nos reímos mucho”.

Jisoo y su rol en BLACKPINK

La cantante comentó sobre el proceso de producción de la música de BLACKPINK y comentó que no reciben canciones completas, sino que prefieren trabajar en la letra y la coreografía ellas mismas.

Jisoo de BLACKPINK en Rolling Stone, edición de junio 2022. Foto: Rolling Stone

Cuando se le preguntó sobre cómo se siente al ser una integrante de BLACKPINK, Jisoo declaró que no ha cambiado mucho su manera de vivir: “Soy la misma persona que empezó a formarse desde la secundaria. Mi posición social tal vez haya cambiado, pero —para mí— sigo siendo... solo yo”.

Jisoo como actriz

Aunque Jisoo aún no confirma un debut como solista, lo cierto es que la idol de BLACKPINK es la única integrante que ha logrado tener un papel protagónico en un k-drama. Jisoo interpretó a Young Ro en “Snowdrop”, una estudiante que tiene un sorpresivo encuentro con Soo Ho (Jung Hae In) que cambiará su vida para siempre.

-Más noticias de BLACKPINK-

BLACKPINK en portada de Rolling Stone

BLACKPINK apareció en la portada de Rolling Stone en su edición de junio de la revista y también formaron parte de entrevistas individuales para alegría de sus seguidores, previo a un próximo comeback.