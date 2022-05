El regreso de BLACKPINK está cerca y pronto BLINK podría ver a Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé en concierto. Una vez que se estrene su comeback musical, la poderosa girlband de k-pop comenzaría un nuevo tour por el mundo. Así lo confesó Jennie en su entrevista individual con la revista Rolling Stone.

“Estos días, (mientras) estamos alistando nuestro comeback y planificando nuestra gira, pienso constantemente ‘¿cómo me prepararé para los siguientes dos años repletos de trabajo?‘”, indicó la intérprete de “Solo”. Ella explicó que, en estos momentos, está pensando en cómo mantenerse saludable.

La cantante, que debutó como solista en 2018, reveló, con toda sinceridad, cómo fue su experiencia en la gira mundial del 2020. Aunque fue una época feliz por presentarse frente a miles de BLINK, los viajes constantes afectaron su condición física.

“ Me enfermé —físicamente y mentalmente— cuando terminó el último tour mundial . Es algo que no quiero detallar mucho”, expresó Jennie por la preocupación que podrían sentir sus fanáticos.

BLACKPINK en la revista de música Rolling Stone. Foto: Rolling Stone.

La embajadora de Chanel narró lo siguiente: “Por tres años después de nuestro debut, trabajamos sin descansar. Estábamos jóvenes, iniciando nuestros veintes, no comíamos apropiadamente, no me estaba hidratando bien. Hicimos eso por tres o cuatro años y comenzamos la gira (...). Por un año y medio no tuve un hogar”.

Todas esas circunstancias hicieron que Jennie fuese vulnerable a alergias. “Si tocaba algo, me daba una reacción alérgica . No tenía sistema inmunológico, pero debía continuar la gira. Cuando terminó, tuvimos tiempo libre de volver a casa. En esa época no sabía cuidar de mí misma. Soy una persona muy delicada”, indicó la artista.

Este es el video de la sesión fotográfica de Jennie, quien luce su cabello naranja (nuevo look en el 2022) para la revista musical estadounidense.

Rosé en Rolling Stone

Por su parte, Rosé fue la segunda integrante de BLACKPINK en obtener una portada individual para la revista Rolling Stone. En dicha entrevista personal, la intérprete de “On the ground” se animó a hablar de su infancia y cómo decidió dedicarse a la música. Lee AQUÍ más de su declaración para la famosa magazine.