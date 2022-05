Tras la publicación de la entrevista de Lisa para Rolling Stone, el 25 de mayo la icónica revista difundió declaraciones de Rosé, las cuales terminaron por conmover al fandom BLINK. Conoce aquí el lado más íntimo de la cantante de “On the ground” y cuáles son sus deseos para el cuarteto de YG Entertainment.

Rosé para Rolling Stone

¿BLACKPINK se separará?

Constantemente, los fans de BLACKPINK se preguntan si la separación del grupo se encuentra cerca, pues las idols no estrenan material musical como cuarteto desde el 2020 con “How you like that”. Esto fue lo que dijo Rosé para la revista Rolling Stone sobre si imagina su vida después de BLACKPINK:

“He pensado en ello. Pero no creo que esto vaya a terminar. BLACKPINK es una familia para siempre . He crecido con ellas. Ellas son parte de mí. No creo que esto tenga un final. Incluso es tonto de mi parte preocuparme o pensar en ello. Pero, ya sabes, cuando algo es bueno y lo amas tanto, siempre piensas esa posibilidad debido a que no quieres perderlo”.

Rosé de BLACKPINK en sesión de fotos del 2022. Foto: Rolling Stone

Rosé se quiebra al hablar sobre la vulnerabilidad

En conversación con Rolling Stone, Rosé de BLACKPINK reveló que se encuentra trabajando en su confianza con las cosas que realiza día a día y que constantemente se siente vulnerable y nerviosa; sin embargo, agregó que esos sentimientos la hacen sentir viva y prueban lo mucho que ella ama lo que hace. Cuando el entrevistador le preguntó sobre qué la hizo creer en ello, Rosé empezó a llorar:

“¿Por qué estoy llorando? Oh, por Dios, es tan extraño. Lo lamento tanto. Me detesto por esto, es muy gracioso. Es tan raro. Oh, por Dios. ¿Qué me hizo creer en ello? Pues, ¿cuántos años han pasado desde que debutamos como BLACKPINK? ¿Seis años? Por ello nos sentimos cómodas en ciertas condiciones. Pienso que una gran cantidad de sensación de comodidad y vulnerabilidad siempre es buena. También disfruto sentirme vulnerable y querer o desear algo . Realmente disfruto esa sensación, así que no quiero perderla nunca”.

Rosé de BLACKPINK en sesión de fotos del 2022. Foto: Rolling Stone

Rosé fue la segunda integrante de BLACKPINK en obtener una portada digital de Rolling Stone, por lo que la revista también estrenó un detrás de escenas de la sesión de fotos para la idol k-pop.