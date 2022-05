“¿Por qué estoy llorando? Oh, por Dios, es tan extraño. Lo lamento tanto. Me detesto por esto, es muy gracioso. Es tan raro. Oh, por Dios. ¿Qué me hizo creer en ello? Pues, ¿cuántos años han pasado desde que debutamos como BLACKPINK? ¿Seis años? Por ello nos sentimos cómodas en ciertas condiciones. Pienso que una gran cantidad de sensación de comodidad y vulnerabilidad siempre es buena. También disfruto sentirme vulnerable y querer o desear algo . Realmente disfruto esa sensación, así que no quiero perderla nunca”.