El lunes 23 de mayo, BLACKPINK deslumbró en una portada histórica para Rolling Stone. ¡La legendaria revista musical no tenía a una girlband en primera página desde hace 21 años! (Destiny’s child fue la más reciente en 2001) Para BLINK, este proyecto también es significativo porque marca la primera sesión grupal del cuarteto en más de 12 meses. “Welcome back, BLACKPINK” (Bienvenidas de regreso) fue tendencia tras el estreno de la primera entrevista.

Un día después, Lisa es la protagonista de una portada digital como maknae de BLACKPINK. En los siguientes días se revelarán las correspondientes a las demás integrantes, en orden de menor a mayor edad.

La entrevista con Lisa recuerda su llegada a Corea tras ser seleccionada en una exigente audición en su natal Tailandia, donde hubo 4.000 postulantes. La intérprete de “Money” arribó a Seúl como la primera trainee de YG Entertainment sin ascendencia coreana en 2011.

Lisa de BLACKPINK en 2022. Foto: Rolling Stone

Años después, Lisa comentó que hay otra aprendiz de su mismo país en la agencia que formó a 2NE1 y BIGBANG.

“Hay una aprendiz tailandesa que me recuerda a mí cuando era joven . Estoy tratando de cuidarla. No se trata tanto de dar consejos”, comenta la estrella de BLACKPINK.

La faceta de mentora de Lisa no es nueva para BLINK. En el programa Youth with you, ella fue guía de baile para aspirantes chinos que soñaban con debutar en una boyband. Como explica a continuación, en Corea del Sur su preocupación por su compatriota va más allá del tema artístico.

“Salimos juntas a comer, de compras. Ella tiene 17 y ha estado aquí (en Corea) por casi dos años. Una vez le pregunté ‘¿hay algo con lo que tengas problemas?’ y ella comenzó a llorar”, recuerda en la entrevista. La trainee le dijo: “Quiero bailar como tú, unnie, pero soy tan mala y estoy muy triste por ello”. Lisa la animó a no rendirse y seguir practicando.

Lisa de BLACKPINK en 2022. Foto: Rolling Stone

En otro fragmento de la entrevista, Lisa cuestiona si es realmente digna de la admiración que percibe en su país natal.

“Cuando voy a Tailandia, hay toda una nueva generación de niños que me admiran y dicen: “Quiero ser como Lisa unni”. Pero cuando me miro a mí misma, encuentro muchas fallas aún”, admite la bailarina principal de BLACKPINK.

Lisa explica: “Hay cosas que desconozco porque aún soy joven. Me admiran como idol, pero no creo ser lo suficientemente perfecta para ser su idol (...) Siento que aún me falta un largo camino”.