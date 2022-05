Las cuatro integrantes de BLACKPINK se adueñaron de la portada de la revista Rolling Stone en su edición para junio y su entrevista junto a la icónica portada continúan siendo tendencia. El 23 de mayo, el fandom BLINK viralizó declaraciones de Jisoo sobre un posible debut en solitario.

¿Jisoo como solista?

En conversación con Rolling Stone, la idol k-pop Jisoo de BLACKPINK se animó a hablar sobre un posible debut solista y aunque no descartó una carrera musical en solitario, manifestó que era una decisión complicada:

“ Todavía no estoy segura si quiero ser solista . La música que escucho, la música que puedo hacer y la música que quiero hacer, ¿qué debería escoger? Amo las canciones con muchos instrumentos. Amo diferentes bandas y la música rock. ¿Qué es lo que las personas quieren de mí? Hay caos en las preguntas conflictivas”.

Jisoo de BLACKPINK. Foto: Rolling Stone

Además, Jisoo también declaró que constantemente se pregunta sobre el propósito y la presión de la fama: “¿Qué es lo que realmente me gusta? Continúa siendo un misterio. Me encantan las presentaciones en vivo, pero no siempre disfruto ser el centro de atención ”.

“Creo que para las otras integrantes es diferente. Ellas aman el protagonismo, se sienten con más energía por las personas que nos ven y se deprimen un poco cuando el show acaba y llega el silencio. Yo soy un poco distinta. Cuando estoy sobre el escenario, me preocupo en no cometer errores. Las presentaciones a veces se sienten más como una prueba que algo genuinamente divertido ”, agregó.

Jisoo: actividades individuales

Aunque Jisoo de BLACKPINK no ha incursionado como solista en el mundo del k-pop, lo cierto es que sí ha debutado como actriz. “Snowdrop” fue uno de los k-dramas más vistos en Corea del Sur, producción que contó con Jisoo y Jung Hae In como protagonistas.

Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In protagonizaron el k-drama "Snowdrop". Foto: JTBC

Mira aquí el tráiler oficial de “Snowdrop”.