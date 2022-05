La amistad entre Jennie, de BLACKPINK, y WOODZ deja una nueva interacción pública para deleite de los fans. Tras el lanzamiento de “Colorful trauma”, la superestrella coreana no dudó en dejar en redes sociales su amor por el nuevo miniálbum de su amigo de tantos años.

Cho Seung Youn, nombre real del también integrante del grupo k-pop y c-pop UNIQ, regresó a la escena musical con su cuarto miniálbum el 4 de mayo (KST).

Rápidamente, lo nuevo de su repertorio comenzó a escalar en las listas musicales. Primeros puestos en iTunes de varios países y un promedio de 32.000 copias vendidas en el primer día de lanzamiento en Hanteo son algunos de los logros registrados.

En particular, el title “I hate you” es la sensación del momento. Su respectivo y colorido MV, que apuesta por el punk rock como temática en consonancia con el álbum, suma más de 3,6 millones de vistas y miles de comentarios. Entre estos destacan los de fans de Brasil, quienes suelen llamarlo Luizinho, por el nombre que usó cuando se dedicaba al fútbol profesional en el citado país de Latinoamérica.

Jennie y su post para WOODZ

Tras el lanzamiento de “Colorful trauma”, Jennie Kim tomó su cuenta personal de Instagram para dedicarle apoyo a WOODZ.

Vía storie, compartió una captura de su stream a “Hope to be like you”, quinta y última pista del material discográfico. Etiquetó al perfil verificado de su amigo y escribió en coreano: “¡Felicitaciones, Seunghoon!”.

Publicación de Jennie en Instagram. Foto: @jennyrubyjane/Instagram

La amistad de Jennie y WOODZ

La ídolo llama por su nombre real a WOODZ, lo que demuestra la enorme confianza que se profesan recíprocamente. Y no es para menos, pues los famosos coreanos se conocen desde la escuela elemental. Además, entrenaron juntos bajo la YG Entertainment antes de sus respectivos debuts.

Aunque no pudieron seguir creciendo como artistas en la misma empresa, pues Seunghoon se unió a Yuehua, su lazo se mantuvo intacto con el paso del tiempo. Prueba de ello no solo es la más reciente actualización de Jennie, sino el apoyo que también ha manifestado WOODZ a los proyectos de la rapera de BLACKPINK, como el debut en solitario con “Solo” y la colaboración Gentle Monster.