Kim Hyun Joong habla tras acusación y lanza tema: “Las mentiras no pueden superar la verdad”

Kim Hyun Joong no se quedó callado. Tras ser acusado de no haber pagado nunca la manutención de su hijo con Choi, el actor de “Boy over flowers” publicó un breve pero contundente mensaje en sus canales oficiales el 30 de noviembre. Junto con su pronunciamiento, el famoso coreano incluyó el estreno de una canción dedicada especialmente a sus engreídos perrunos, Art y Matic.

¿De qué se le acusa a Kim Hyun Joong?

Todo explotó a raíz de las imputaciones vertidas por Lee Jin Ho, con base en el testimonio de Choi, en un video publicado en su canal de YouTube el 29 de noviembre.

En dicho clip, el polémico exreportero y youtuber aseguró que el exídolo del k-pop no ha pagado la manutención en los ochos años de vida de su primogénito.

Lee también alega que Kim raras veces visitó al niño, quien nació en 2015. Supuestamente, el primer encuentro entre ambos se dio el año pasado. Esta reunión habría sido iniciativa de Choi, quien se la propuso al famoso coreano luego de que este la contactara para abordar los gastos de sustento, narró el youtuber.

Lee Jin Ho es un exreportero y youtuber. Foto: captura de YouTube

De acuerdo con Lee, además, el líder del grupo SS501 habría solicitado al juez la reducción de la manutención infantil después de conocer a su vástago.

“Incluso la familia de Choi no pudo ocultar su vergüenza por el comportamiento impredecible de Kim Hyun Joong. Si no lo hubieran contactado en primer lugar, el niño habría estado menos herido”, alegó.

¿Qué dijo Kim Hyun Joong?

El famoso coreano de 36 años remitió un breve mensaje en redes sociales horas después del video publicado por Lee.

“Mi familia, mi gente, mis fans, seguro los mantendré. Las mentiras no pueden superar la verdad. Definitivamente, estoy guardando esta felicidad para Art y Matic”, manifestó.

El recordado Jihoo acompañó sus palabras con un videoclip para su nueva canción, “Hello my daddy”. Dicho tema va dedicado a sus fieles perros Art y Matic, a quienes también homenajeó en la mercadería que lanzó cuando visitó Perú y más países de Latinoamérica, además de otras regiones semanas atrás.

Pronunciamiento de Henecia

Posteriormente, la versión completa de la postura de Kim Hyun Jong fue publicada en la página web de Henecia, agencia que fundó el astro.

En el extenso comunicado, que puedes leer en el siguiente enlace (AQUÍ), se refutan las acusaciones realizadas en el video de Lee. Además, se profundiza sobre la manutención infantil y el caso de Kim y Choi. Recordamos que, del 2015 al 2020, el famoso sostuvo una polémica batalla en los tribunales con su exnovia. La misma culminó con un fallo a favor del astro coreano.

Pronunciamiento publicado en la web de la agencia de Kim Hyun Joong. Foto: captura de Henecia

Comunicado publicado en la web de la agencia de Kim Hyun Joong. Foto: captura de Henecia

Cabe mencionar, además, que el clip de Lee salió a la luz días luego de que Kim Hyun Joong recibiera al hijo fruto de su matrimonio con una mujer no famosa y concretara su regreso a la televisión.