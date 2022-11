The Rose en Lima: conoce al grupo coreano que llega esta semana a Perú

La banda coreana The Rose inicia mañana la fase sudamericana de su gira mundial Heal together. Woosung, Dookoon, Hajoon y Jaehyun cantarán en Chile y luego viajarán hacia Perú, donde tienen dos conciertos en agenda. Su primer show agotó entradas en tiempo récord y las fans Black Roses cuentan los pocos días que quedan para ver en persona a sus ídolos.

“Sorry”, “She’s in the rain”, “Red” son canciones que los admiradores de The Rose podrán escuchar en vivo el miércoles 30 de noviembre y el viernes 2 de diciembre. El recinto elegido para el show es el Centro de Convenciones Arena Bar, ubicado en Barranco. Aún hay algunos boletos disponibles para el segundo concierto.

¿Quiénes forman The Rose?

La distintiva voz de Kim Woosung marca cada canción de The Rose en el vasto mundo de la música coreana. El vocalista de la banda de k-rock tiene 29 años y nació en California. También toca la guitarra eléctrica en las presentaciones.

Si eres fan de k-dramas, también reconocerás su timbre vocal en los OST de las series coreanas “ Catch the ghost”, “Strangers from hell” e “Itaewon Class”.

El integrante Park Dojoon es el segundo vocalista del grupo, que además domina el teclado y la guitarra acústica.

Hajoon, Jaehyeong, Dojoon y Woosung. Foto: The Rose/AppleMusic

El baterista de The Rose es Lee Hajoon (28), mientras Jaehyeong (el maknae de la banda) toca el bajo.

The Rose nació originalmente en la escena indie usando el nombre de Windfall, con solo tres integrantes. Woosung fue el último en unirse y el grupo debutó en 2017 con “Sorry”, canción producida y escrita por el cuarteto.

La banda superó un importante cambio en 2020: un proceso legal para terminar su contrato con la agencia que manejaba sus actividades. Mientras esta demanda se resolvía, tres de los cuatro integrantes partieron al servicio militar.

En junio del 2021, Woosung (que no tenía obligación de enlistarse al ser estadounidense) reveló que The Rose logró liberarse del contrato y que continuaría haciendo música. Poco después llegaría el comeback “Beauty and the beast”, que sería su último sencillo bajo J&Star.

Este año, la conexión de The Rose con los fans se hizo más cercana con la apertura de un servidor en Discord que funcionaría como su comunidad oficial. A través de ese nexo también se recolectaron historias como inspiración para crear colectivamente el álbum “Heal”, disco que se publicó el 7 de octubre.

“El mensaje principal es que queremos sanar juntos, sin importar cuál sea tu historia”, expresó Woosung durante una transmisión sobre la producción de dicho disco.