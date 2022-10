Kim Hyun Joong, de “Boys over flowers”, se convirtió en padre por segunda vez

Kim Hyun Joong se ha convertido en padre por segunda vez, según My Daily. El 29 de octubre, el medio coreano informó que el cantante y actor de “Boys over flowers” dio la bienvenida al bebé que esperaba con su esposa, una mujer no famosa. La noticia llega tras casi dos semanas de que el ícono del k-pop concretara con éxito su tour por países de Latinoamérica, entre los que estuvieron Perú, Chile y México.

Kim Hyun Joong y su matrimonio

El famoso coreano de 26 años sorprendió al revelar su matrimonio durante un concierto celebrado en febrero del 2022. Más adelante, se supo que se había casado con su primer amor y que, en lugar de tener una ceremonia, la pareja había registrado la unión en privado ante la ley.

Así se dio el anuncio del embarazo

Cinco meses después, en julio, la agencia Henecia anunció que el recordado ‘Ji Hoo’ estaba esperando “una nueva vida”.

“El embarazo de mi esposa está confirmado y he recibido felicitaciones de mi familia y la gente de mi entorno”, compartió el líder de SS501 al ser consultado sobre la noticia por el medio Daily Sports.

“Solo deseo vivir como un buen padre, así como una vida ganada por esfuerzo. Les pido que envíen bendiciones para mi esposa y mi bebé”, concluyó.

Kim Hyun Joong en Lima: la última vez que el músico coreano y su banda visitaron Perú fue en 2019. Foto: Henecia

¿Cuándo nació el primer hijo de Kim Hyun Joong?

Por otro lado, el primer hijo del actor nació en septiembre del 2015. La madre del primogénito de Kim Hyun Joong es su exnovia, un mujer conocida como ‘Miss. Choi’.