“Rescate en una cueva de Tailandia”, la historia que paralizó al mundo: ¿qué pasó con los chicos?

Un total de 12 integrantes de un equipo de fútbol juvenil de Tailandia y su entrenador quedaron atrapados en la cueva Tham Luang en junio de 2018. Después de reportarse su desaparición, inició la lucha contra el tiempo y la naturaleza para rescatarlos con vida en una operación que comenzó a nivel local y que no tardó en involucrar a miles de personas de distintos países.

Cuatro años después, este drama de la vida real que paralizó al mundo es llevado a la ficción en la miniserie original de Netflix titulada “El rescate en una cueva de Tailandia” (”The cave rescue”, por su título en inglés). ¿Qué pasó con los chicos extraviados?

Cómo inició la tragedia en la cueva de Tailandia

Todo comenzó el 23 de junio del 2018. Aquel día, 12 chicos del equipo Wild Boars de Tailandia, de entre 11 y 16 años, y un entrenador asistente ingresaron de excursión a la caverna Tham Luang Nang No. Lamentablemente, la inundación monzónica bloqueó su salida de la accidentada formación, cuya cámara principal se extiende por más de 10.000 kilómetros bajo la cordillera Doi Nang Non, en Mae Sain. Al no poder salir, tuvieron que profundizar en la cavidad hasta encontrar un lugar seguro.

Imagen real del caso que inspiró "Rescate en una cueva en Tailandia". Foto: Facebook

El plan de rescate local y la ayuda internacional

La operación de rescate tras el reporte de desaparición inició a nivel local, con la participación del Gobierno, policías, marines, otros especialistas, voluntarios, etc.

Pero la condición climática y la peligrosidad de la gruta hacían inútiles los esfuerzos. Aunque las autoridades bombeaban miles de galones de líquido subterráneo por hora, intentaron perforar la montaña y usaron drones; no podían establecer contacto con los muchachos.

En ese proceso, sumaron la ayuda de personas de todas partes de Tailandia en el lugar de los hechos y también vía redes sociales.

El 28 de junio, llegaron al sitio los primeros rescatistas internacionales, conforme detalla BBC. En los días siguientes, se internaron en la gruta, buscando en vano a los muchachos por pasadizos, muchos de estos inundados, hasta que los buzos Richard Stanton y John Volanthen, del British Cave Rescue Council, dieron con ellos el 2 de julio .

Los buzos Robert Charles Harper, John Volanthen y Richard William Stanton llegando a Khun Nam Nang Non Forest. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

¿Los chicos y su entrenador sobrevivieron?

Tras nueve días de la desaparición, los muchachos y su técnico fueron hallados con vida a más de dos millas de la entrada , acurrucados en una roca rodeada de agua.

¿Cómo lograron sobrevivir pese a las condiciones? Los testimonios apuntan, entre otras cosas, a la técnica de meditación que el entrenador asistente, quien también era monje, enseñó a los chicos. La misma les ayudó a mantener la calma, controlar la respiración, guardar energía y sobrellevar el hambre. Además, la composición de la caverna permitía que entrara un poco de aire y que se filtrara agua potable por goteo.

A continuación, el registro del encuentro grabado por Richard Stanton y John Volanthen. Dicho video fue el detonante de que el caso suscitara atención mediática a nivel global.

Luego de planear la delicada operación de regreso al exterior, en la que perdió la vida un rescatista que se quedó sin oxígeno, el 8 de julio sacaron a un grupo de cuatro niños. Al día siguiente, salieron de la cueva otros cuatro chicos y, para el día 10 del citado mes, el equipo completo ya se hallaba salvado. Las ambulancias que los transportaron al hospital fueron acompañadas por una cadena humana que celebraba el milagro.

El 11 de julio, los medios tuvieron la primera imagen de los muchachos en el nosocomio. Ellos estuvieron en cuarentena preventiva durante los días siguientes. Algunos presentaban infecciones menores en ojos y pulmones.

Imagen real del caso que inspiró "Rescate en una cueva en Tailandia". Foto: REX

¿Qué pasó después?

Los 13 rescatados compartieron la experiencia mediante giras después de recuperarse. Antes de la pandemia, los niños regresaron a la caverna y, posteriormente, 11 de ellos fueron iniciados en una tradición budista para personas que sufren adversidades, conforme a los reportes.

El dramático caso también inspiró numerosas producciones. Entre estas figuran la canción “Los héroes de Tailandia”, el libro “La cueva” del periodista británico Liam Cochrane, así como las películas “La cueva” (2019) del director Tom Waller y “Trece vidas” (2022), disponible en Amazon Prime.

Mención aparte para “Rescate en una cueva de Tailandia”, proyecto por el cual Netflix pagó más de 90.000 dólares por derechos a cada uno de los sobrevivientes de esta historia.