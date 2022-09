Fans esperaban con ansias ver a Lee Min Ho en el evento de Boss en la Semana de la Moda de Milán luego de su celebrado paso por New York Fashion Week junto a Song Hye Kyo. Lo que no anticipaban era que el actor coreano, reconocido como el ‘rey del Hallyu’, tendría una amigable interacción en el desfile con J Balvin, ícono colombiano de la música urbana.

El encuentro entre las celebridades alborotó al fandom latino de los k-dramas. Con envidia, muchos recordaron la vez que el reggaetonero de 37 años, también en una celebración de moda, se codeó con otro de los astros más famosos de Corea del Sur: Gong Yoo.

Actor coreano Lee Min Ho llegando al desfile de Boss en MFW. Foto: Twitter

Lee Min Ho en la sesión de fotos de Boss durante el evento en MFW. Foto: Instagram/@actorleeminho

Lee Min Ho y Boss

Lee Min Ho partió del Aeropuerto Internacional de Incheon en Seúl el 20 de septiembre. Tras más de 10 horas de vuelo, arribó a Italia recibido por una comitiva de fans.

El 22, el recordado protagonista de “Boys over flowers” salió del hotel que lo hospedaba para cumplir su agenda en la Semana de la Moda en Milán, como embajador de Boss. Aunque hubo aglomeración de personas y no se respetó su espacio personal, el artista no perdió la sonrisa y llegó a dar autógrafos.

La situación se replicó durante su llegada al desfile. Una vez más, la estrella de “Pachinko” hizo gala de amabilidad ante los entusiastas admiradores y se robó los flashes de los medios. Además, se tomó selfies con algunos afortunados Minoz.

El famoso coreano de 35 años apreció en primera fila la presentación de la colección verano-primera 2023 de Boss. Muy cerca de él se ubicó J Balvin. Con el cantante de “Mi gente” más adelante compartió un alegre saludo y posó frente a las cámaras. También se llegó a ver el amistoso apretón de manos que los artistas compartieron al final de su interacción.