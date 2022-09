Actriz Belle Mariano hizo historia en los SDA 2022: “Soy una orgullosa filipina”

En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Padre Todopoderoso. La gloria es toda tuya. También me gustaría agradecer a todas las mentes brillantes detrás de la serie “He’s into her”, nuestro director Chad Vidanes, nuestros escritores Vanessa Valdez y su equipo, el autor del libro en el que se basó la serie, Maxinejiji. Gracias por darme esta oportunidad que cambió mi vida.