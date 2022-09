La presencia de Lee Min Ho en “Pachinko 2″ es inminente. A meses de confirmarse la segunda temporada, el actor coreano más famoso habló acerca de su continuidad en la serie original de Apple TV+ en una reciente entrevista con Esquire Korea.

El ‘Rey del Hallyu’ compartió un adelanto de lo que traerá de la mano de Hansu, su personaje. Asimismo, se sinceró sobre el punto de inflexión que significó este proyecto dirigido por Kogonada.

Lee Min Ho: su antes y después de “Pachinko”

Así como el k-pop tiene a BTS como su representante más aclamado, en el rubro de los k-dramas, la figura máxima es Lee Min Ho.

Pero un detalle curioso sobre el actor es que sus roles más conocidos en pantalla chica principalmente estuvieron ceñidos al del clásico galán, imagen que proyectó sin dificultad por su porte de modelo y belleza (”Boys over flowers”, “The heirs”, “El rey: eterno monarca”).

“Pachinko”, adaptación del best seller homónimo de Min Jin Lee, se sumó en 2022 al portafolio de Lee Min Ho para marcar la diferencia en su carrera ante los ojos del público y la crítica. Aunque no dejó atrás su carisma elegante, desafió su talento interpretativo en el rol de Hansu, un complejo personaje calificado como antagonista en la vida de Sunja, la protagonista de esta historia.

¿Cómo se sintió el proyecto para Lee? En entrevista con Esquire Korea, el artista de 35 años coincidió en que hay un antes y después de la serie para él, pero su noción apuntó a su libertad individual.

“Es un gran punto de inflexión personal. Incluso antes de ‘Pachinko’, pensé que no era muy consciente de la mirada de los demás, pero que estaba bien centrado y estable. Ahora creo que estaba tratando de pensar de esa manera, o tal vez no era realmente yo. Así que, desde entonces, he sido más libre. En este momento, realmente no me importa la mirada de nadie y creo que solo estoy pensando en lo que es más importante”, replicó.

¿Qué esperar de Hansu en la segunda temporada de “Pachinko”?

Los detalles del Hansu que regresará en los próximos capítulos de la adaptación “Pachinko” se mantienen en reserva, pero Lee Min Ho adelantó brevemente que el público debe prepararse porque su personaje tiene pendiente “muchas tareas importantes”.

¿Cuándo se estrena “Pachinko 2″?

La segunda temporada de “Pachinko” no tiene fecha de estreno oficial. Lo que se sabe de su llegada al momento es que sería a finales del 2023 o inicios del 2024.