Kang Tae Oh y otros famosos coreanos con corte militar que cautivaron al público

La imagen de Kang Tae Oh con corte militar entristeció y cautivó a los fans al mismo tiempo. Por un lado, ver al actor luciendo la cabeza rapada suscitó tristeza por su inminente ingreso al Ejército de Corea del Sur. En la otra cara de la situación, el público no pudo evitar destacar lo bien que el galán de “Woo, una abogada extraordinaria” llevaba su nuevo look.

Kang Tae Oh en el servicio militar. Foto: Naver

Kang Tae Oh ingresa al servicio militar. Foto: Sports Chosun

En ese escenario, surgió la curiosidad por conocer a otros famosos coreanos del k-pop y los k-dramas cuyos visuales coronados por el corte de cabello al estilo militar dejaron embelesados a los admiradores. ¿Quiénes son ellos?

Shownu de MONSTA X

Antes de ingresar al servicio, en julio del 2021, el líder de MONSTA X otorgó a Minhyuk el honor de rapar parte de su cabeza, no sin antes cortar por sí mismo el primer mechón de cabello. Posteriormente, dejó en manos de su estilista el corte militar y estos fueron los resultados.

D.O y Xiumin de EXO

Xiumin fue el primer integrante de EXO en sumarse a la milicia; después lo siguió D.O, aunque no pertenecía a la ‘hyung line’ del grupo. ¿Cómo lucieron los ídolos? Para muchos internautas, los cantantes definitivamente desprendían aura de celebridades y tenían tan buen semblante que no parecía que estuvieran prestando el deber civil.

Do Kyungsoo es el cantante principal de EXO. Foto: Naver

En mayo del 2019, Xiumin de EXO ingresó a la milicia coreana como soldado activo. Foto: Naver

Gong Yoo

Después de completar el servicio militar en 2009, Gong Yoo fue recibido por una comitiva de 200 fans de Japón, Corea y Taiwán. El actor se enlistó en la cúspide de su carrera, tras protagonizar la icónica serie coreana “El príncipe del café” en 2007.

Gong Yoo en el servicio militar. Foto: Naver

Gong Yoo cumplió el servicio militar desde 2007 hasta el 2009. Foto: Naver

Gong Yoo en el servicio militar. Foto: Naver

Lee Jung Jae

La estrella de “El juego del calamar” pasó por el servicio militar en 1994, poco antes de saltar a la fama definitiva por “Sandglass”. Conforme información difundida en Naver, se enlistó junto al MC estrella Yoo Jae Suk, con quien comparte amistad al día de hoy.

Lee Min Ho

El ‘Rey del Hallyu’ prestó deber como servidor público desde el 2017 hasta el 2019 debido a lesiones de accidentes pasados. Aún así, como todo recluta, pasó por entrenamiento básico militar durante las primeras semanas y tuvo que llevar el corte de cabello reglamentario.

Lee Min Ho en el servicio militar. Foto: Naver

Woo Do Hwan

Después de completar con éxito la emisión de “El rey: eterno monarca”, Woo Do Hwan se despidió de su cabellera y alistó maletas para entrar al Ejército. Lee Min Ho, el protagonista del sonado k-drama, acompañó a la ‘Espada inquebrantable’ en la sesión de corte de pelo.

Lee Min Ho junto a Woo Do Hwan, quien se alistó el 6 de julio del 2020 al servicio militar activo. Foto: Instagram