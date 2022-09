A un año de “Squid game”: ¿qué pasó con Wi Ha Joon, elegido uno de los más sexys de la TV?

Uno de los personajes más atractivos de “Squid game” fue el detective Hwang Jun Ho. A un año de que la serie coreana original de Netflix iniciara su camino a la gloria con su estreno en el streaming, ¿qué pasó con Wi Ha Joon?

El actor coreano, considerado uno de los 25 hombres más sexis de la televisión por People, no se detiene. Conoce aquí cómo le va en 2022 al policía encubierto de “El juego del calamar” y qué sorpresas aguardan por sus fans en el rubro de los k-dramas.

Wi Ha Joon. Foto: Netflix

¿El personaje de Wi Ha Joon y su impacto en “Squid game”?

La historia del detective Jun Ho se realizó en paralelo a la trama central en la serie dirigida por Hwang Dong Hyuk. De hecho, el agente nunca llega a interactuar con Gi Hun —trabajo que le valió un Emmy a Lee Jung Jae—, Sae Byok, Ali Abdul, Sang Woo y más sujetos que apostaron su vida por ganar millones de wones en “El juego del calamar”.

No obstante, de la mano del personaje de Wi Ha Joon y su incansable búsqueda para hallar a su desaparecido hermano mayor, conocimos cómo opera internamente el sanguinario reto de supervivencia creado por 001.

¿Lo volveremos a ver en la segunda temporada de “Squid game”? Esta es una de las grandes incógnitas en torno a la anticipada continuación y lo cierto es que la respuesta oficial es un misterio. Sin embargo, fans mantienen esperanzas por el final abierto que tuvo la odisea del ‘pink soldier’ infiltrado tras el doloroso encuentro con su familiar, el cual fue caracterizado por el legendario Lee Byung Hun.

Wi Ha Joon: su ausencia en eventos internacionales

Aunque gozó de tanta popularidad como sus pares de “El juego del calamar”, fue nula la presencia de Wi Ha Joon en eventos internacionales a los que el elenco arribó para hacer historia.

¿A qué se debió la ausencia? Su agenda como actor y modelo en Corea del Sur es la respuesta, tal como compartió en Instagram cuando lamentó no haber podido asistir a los SAG 2021. Recordamos que Wi disputó junto a sus colegas una de las múltiples nominaciones de “Squid game” en los Screen Actors Guild Awards.

Lee Jung Jae, Jung Ho Yeon, Kim Joo Ryoung, Anupam Tripathi y Park Hae Soo de El juego del calamar en los SAG Awards 2022. Foto: captura Twitter

Wi Ha Joon fue nominado junto al elenco de "Squid game" a la actuación sobresaliente de un conjunto en una serie dramática en los SAG Awards 2022. Foto: @SAGawards

Los proyectos de Wi Ha Joon como modelo en Corea

¿Y cuáles fueron los proyectos en los que estuvo involucrado Wi Ha Joon desde el estreno de “Squid game”? En su faceta como modelo arrancó la nueva y más exitosa etapa de su vida artística, al engalanar la portada de octubre 2021 de Men’s Health.

Wi Ha Joon en sesión para Men’s Health. Foto: Men’s Health

Posteriormente, posó para las revistas Esquire, Vogue, W y Dazed en colaboraciones con Tiffany & Co., Burberry, Yves Saint Laurent, Beentrill, Under Armour, Bench y otras marcas célebres. En particular, en una campaña para la temporada otoño invierno de Burberry por Vogue, se lució junto a la actriz Moon Ga Young, de “True beauty”.

Además, el famoso coreano de 31 años participó en comerciales para Coca Cola y Gully Jumper. También fue nombrado rostro de TAG Heuer para la Formula E Korea y embajador de su ciudad natal Wando.

W i Ha Joon en su nombramiento como embajador de su natal Wando. Foto: Naver

PUEDES VER: Kim Woo Bin y Shin Min Ah son captados en romántica cita en París

Wi Ha Joon en los k-dramas tras “El juego del calamar”

Después de “Squid game”, Wi Ha Joon se puso en la piel del alocado y justiciero K en “Bad & crazy”, un sonado k-drama de tvN. Actualmente, coprotagoniza con Kim Go Eun “Las hermanas”, una de las series coreanas en emisión que da la hora en Netflix a nivel mundial. Su rol en este proyecto inspirado en el clásico de la literatura “Mujercitas” es el de Choi Do Il, un atractivo y misterioso consultor de élite.

El recordado detective Jun Ho, además, se prepara para dos producciones que llegarán a las pantallas pronto: “K Project”, próximo drama coreano original de Netflix, y “Que Sera, Sera 2″.