Lee Jung Jae llega a “Star Wars”: actor de “El juego del calamar” liderará serie de Disney

Lee Jung Jae se unirá al universo de “Star Wars” como protagonista masculino de “The acolyte” tras su éxito global con “Squid game”. De acuerdo a Deadline, la estrella del hit de Netflix “El juego del calamar” fue asignado en el estelar de la serie dirigida y escrita por Leslye Headland para Lucasfilm, la cual será estrenada por Disney Plus próximamente.

De esta manera, el actor coreano nominado a los Emmy 2022 consigue su primer rol para un estudio extranjero grande a los 49 años, tras casi tres décadas de carrera artística. Mientras tanto, continúa posicionado en Corea del Sur como una de las figuras veteranas más respetadas del entretenimiento y se alista para el estreno de la segunda temporada de “Squid game”.

¿Quién será Lee Jung Jae en “Star Wars: the acolyte”?

Los detalles del personaje de Lee Jung Jae en “Star Wars: the acolyte” se mantienen en absoluta reserva; sin embargo, se conoce que Amandla Stenberg (”Los juegos del hambre” y “The Eddy”) asumirá el estelar femenino y que en el elenco estará Jodie Turner-Smith, la estrella de “Ana Bolena” de HBO Max.

Lee Jung Jae es un actor surcoreano de 49 años que protagonizó "El juego del calamar" de Netflix. Foto: composición LR/Netflix

¿De qué trata “Star Wars: the acolyte”?

La nueva serie de Disney Plus en un thriller de misterio “que llevará a los espectadores a una galaxia de secretos y poderes emergentes del Lado Oscuro en los últimos días de la era de la Alta República”, detalla Deadline.

¿Cuándo se estrena “Star Wars: the acolyte”?

“Star Wars: the acolyte” aún no tiene fecha de estreno confirmada. Sin embargo, de acuerdo a Fotogramas, este proyecto en el que Leslye Headland también se desempeña como productora ejecutiva y showrunner tendrá ocho episodios y verá la luz vía Disney Plus en algún momento del 2023.