Actores coreanos pierden a su bebé días antes de la fecha de parto prevista

Park Shi Eun y Jin Tae Hyun perdieron a su bebé a solo semanas de la fecha prevista de parto. Vía Instagram, el actor coreano compartió que el corazón de su hija dejó de latir repentinamente el 16 de agosto. Según la publicación, su esposa, la actriz de “Moon lovers”, sufrió un aborto espontáneo.

“Habríamos conocido su hermoso rostro en tres semanas, pero nos dejó 20 días antes. Le dio esperanza a su padre y a su madre, amor y todo durante los últimos nueve meses, excepto revelar su rostro antes de irse”, se lee en el comunicado.

Anuncio de Jin Tae Hyun sobre la partida de su bebé. Foto: @taihyun_zin/captura de Instagram

En el comunicado, el actor, de 41 años, también expresó gratitud a sus seguidores por su afecto. “Al recibir el amor de tanta gente, creo que nuestra Tae Eun habría sido muy feliz. Una vez más, inclino la cabeza y les doy las gracias”, afirmó.

Jin Tae Hyun manifestó que cuidará la salud mental de Park Shi Eun (42) y la ayudará a recuperarse por completo. Asimismo, aunque el dolor sea latente, será fuerte por los suyos. “No puedo dejar de derramar lágrimas, pero me detendré porque tengo que defender a mi familia”, agregó.

El también actor de k-movies se abrió sobre un momento específico y las reflexiones que sucedieron a este. “La experiencia de esperar a mi esposa fuera de la sala de cirugía por razones diferentes a las de los otros padres que esperaban a su hijo, no solo fue una lección de humildad, sino una experiencia increíblemente preciosa que me hizo reflexionar profundamente sobre toda mi vida. Padres que esperaban una nueva vida y un padre que esperaba una nueva vida. No sé si el tiempo hasta ahora fue un sueño o si el tiempo después de despedir a mi hija es un sueño, pero todo es realidad y tengo que aceptarlo bien para pasar este período de manera saludable”, escribió, según traducción de Soompi.

“Amaré más a mi esposa y haré todo con ella de ahora en adelante. Me alegro de haber dado todo mi amor por nuestra Tae Eun durante los últimos nueve meses. Espero verla algún día en el cielo. Creo en Dios. Nos mantendremos fuertes y no nos rendiremos. Por favor, envíe oraciones por nosotros y mi esposa. Todos los regalos que has enviado para el bebé se guardarán para otra Tae Eun en nuestra vida”, agregó.

El mensaje de Jin Tae Hyun a Park Shi Eun

La última sección de la carta la dedicó a su esposa. “Shi Eun, mi amor. Esto no es una desgracia ni culpa de nadie, así que no seas dura contigo misma. Hiciste un trabajo increíble criando a Tae Eun durante nueve meses, así que tómate un tiempo para descansar y recuperarte. No importa lo que digan los demás, te amo”, finalizó Jin Tae Hyun.

Park Shi Eun y Jin Tae Hyun se conocieron en 2010. Foto: Naver

La historia de Jin Tae Hyun y Park Shi Eun

Jin Tae Hyun y Park Shi Eun se conocieron a través del k-drama familiar del 2010 “Pure pumpkin flower”. Después de salir por cinco años, los famosos coreanos se casaron el 31 de julio del 2015. Posteriormente, viajaron a la isla Jeju y comenzaron a realizar voluntariado en su luna de miel.

En 2019, los actores adoptaron a una joven a quien conocían desde el 2015 por su trabajo voluntario. Según compartieron, amaban a la muchacha como si fueran sus padres y deseaban apoyarla en los estudios universitarios.

Más adelante, la pareja compartió sus planes de tener otro hijo y revelaron que habían sufrido varios abortos espontáneos.