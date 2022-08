El 2 de agosto se realizó la premiere VIP de la película “Hunt”, debut como director del aclamado actor Lee Jung Jae (”El juego del calamar”). La alfombra roja del evento convocó a actores de k-dramas, como Kim Soo Hyun y Lee Min Ho. La llegada de Jin, integrante de BTS, causó furor entre el público.

La presentación del film de acción se realizó en el complejo Megabox COEX de Gangnam. El arribo de los famosos al auditorio fue transmitido por internet y una multitud de fans tuvo la fortuna de estar a pocos metros de las celebridades.

“Hunt” es una cinta sobre espías y conspiraciones en los 80. Es protagonizada por el mismo Lee Jung Jae y su colega Jung Woo Sung. Fue proyectada por primera vez en Cannes 2022, en la sección fuera de competencia.

Jin, integrante de BTS

El cantante de “Dynamite” comunicó su presencia en el evento a través de Weverse. Declaró sentirse un poco nervioso y pidió a ARMY que lo alentara en el lugar. Los fans respondieron a la solicitud y fue recibido con aplausos y gritos apenas ingresó.

Jin fue a la premiere de “Hunt” por invitación de Jung Woo Sung. “El reparto de la película está formado por los mejores actores de Corea, creo que se convertirá en la cinta más grande del país”, expresó el idol en la alfombra roja.

Jung Woo Sung agradeció a Jin por estar en la proyección. “Él es un hombre ocupado, así que trataba de no esperanzarme mucho cuando lo invité, pero estoy agradecido de que haya aceptado y venido a apoyar la película esta noche”.

Mientras posaban para las fotos con los actores, Jin protagonizó un adorable momento al sacar una pieza de papel con la inscripción “¡Fighting, Hunt!”.

Jin en premiere VIP de "Hunt". Foto: News 1

Jin y los protagonistas de "Hunt". Foto: News 1

Lee Min Ho en premiere de “Hunt”

El ‘rey del Hallyu’ Lee Min Ho no podía faltar en la premiere, sobre todo al ser amigo cercano de Lee Jung Jae. El actor de “The Heirs” destiló elegancia en la alfombra roja. Cabe añadir que el intérprete actualmente está filmando un nuevo k-drama que se estrenará en 2023.

Lee Min Ho en el estreno VIP de "Hunt". Foto: iMBC

Lee Min Ho en el estreno VIP de "Hunt". Foto: iMBC

¿Asistieron las estrellas de BLACKPINK?

Dos integrantes de BLACKPINK acudieron al evento, pero no caminaron por la alfombra roja. Jisoo y Rosé prefirieron pasar inadvertidas cuando ingresaron a la sala de cine, aunque fueron vistas por algunos fans atentos.

Luego, Jisoo publicó en Instagram para desearle éxitos al actor Kim Jong Soo, con quien trabajó en el drama “Snowdrop”.

Jisoo de BLACKPINK estuvo en la proyección de "Hunt". Foto: Instagram/sooyaaa__

Actores en la premiere VIP

Kim Soo Hyun (actor de “It’s okay to not be okay”) así como el elenco de “El juego del calamar” fueron parte del evento principal.

