Cinco categorías de los MTV Video Music Awards 2022 tienen al menos un representante del k-pop. La gala estadounidense presentó su lista de nominados el martes 26 de julio y BTS es la estrella de pop coreano con mayor cantidad de menciones. Conoce qué grupos y cantantes tienen la oportunidad de ganar en la ceremonia del próximo 28 de agosto.

Nominados a mejor video k-pop

Dentro de las múltiples categorías de los VMAs, esta es específica para los artistas de k-pop y la impresionante producción audiovisual en sus videoclips. Este 2022, compite BTS, ITZY, SEVENTEEN, STRAY KIDS, TWICE y Lisa de BLACKPINK.

La cantante tailandesa es la primera solista de k-pop nominada en la historia de los MTV Video Music Awards.

BTS: “Yet to come”

ITZY: “LOCO”

SEVENTEEN: “Hot”

Stray Kids: “Maniac”

TWICE: “The feels”

LISA de BLACKPINK: “LALISA”

Nominados a mejor artista nuevo

Esta categoría está dirigida al trabajo que realiza un artista a lo largo del año. SEVENTEEN es el único grupo de k-pop que ha sido seleccionado para este segmento.

La boyband de 13 integrantes compite con Baby Keem, Dove Cameron, Gayle, Latto y Maneskin. Este segmento está abierto a voto de los fans.

Nominados a mejor performance en el metaverso

A través de animaciones, las actuaciones de BTS y BLACKPINK llegaron a escenarios virtuales de videojuegos.

La actuación de BTS en Minecraft para el video “YouTube 2021” aparece en la lista de nominados. También se incluyó el concierto “The virtual” de BLACKPINK y PUBG Mobile, que se transmitió el 22 de julio.

Otros finalistas en la categoría son los conciertos de Ariana Grande en Fortnite, Charly XCX en Roblox, Justin Bieber en Wave y Twenty One Pilots en Roblox. Esta categoría también admite votos del público.

Nominados a mejores efectos visuales

El impresionante videoclip de “My universe” presentado por BTS y Coldplay alcanzó nominación es esta categoría técnica. El resultado fue logrado con tecnología de hologramas y video volumétrico.

Nominados a PUSH performance del año

Cada mes, MTV selecciona artistas para difundir su talento en la sección PUSH, y SEVENTEEN fue el elegido para diciembre del 2021. Gracias a ello, la boyband que conocida como powerhouse performance del kpop suma su tercera nominación para un premio MTV. Se puede votar en esta categoría.

Nominados a mejor coreografía

La coreografía de “Permission to dance” de BTS fue seleccionada en esta categoría y compite con “Woman” de Doja Cat, “Tears in the club” de FKA Twigs y The Weeknd, “As it was” de Harry Styles, “Industry baby” de Lil Nas X y Jack Harlow.