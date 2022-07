El capítulo 2 de “Vice versa” llega este fin de semana. En este nuevo drama tailandés de BL, Jimmy y Sea asumen el primer protagónico de sus respectivas carreras mientras hacen gala de su química como una romántica pareja. Los acompañan Ohm y Nanon, quienes regresan a la pantalla chica como dúo tras “Bad buddy series”, reciente hit del género boys love con el que conquistaron los KAZZ AWARDS 2022.

Basada en la novela homónima de JittiRain, autora también de las historias que inspiraron “2gether the series”, “Theory of love” y “Fish upon the sky”, la serie promete calentar el corazón de los fans en esta fría temporada. Conoce aquí los horarios por países y el canal oficial para no perderte el estreno del segundo episodio.

¿De qué trata “Vice versa”?

El colorista Talay no cree en la existencia de universos paralelos hasta que muere y su alma despierta en el cuerpo de un conflictivo y millonario chico apodado ‘Tess’, en un mundo diferente. Con asombro, descubre que en ese lugar existe toda una asociación de personas que vienen de su realidad.

Para poder regresar, el joven deberá encontrar a la persona que lo trasladó, la única que tendrá la capacidad de ayudarlo a volver debido a la cercanía con el cuerpo que actualmente habita.

Sin embargo, quien podría ser el indicado, ‘Tun’, tiene un pasado difícil con ‘Tess’. Para complicar todo, poco después su traslador sería poseído por el alma de Puen, una celebridad con quien Talay cruzó su destino antes de viajar a este universo.

Póster de "Vice versa". Foto: GMMTV

¿Cuándo se estrena el capítulo 2 de “Vice versa”?

Cada sábado desde el 16 de julio llegará un capítulo de “Vice versa” hasta completar los 12 de la temporada. Dicho esto, este 23 corresponde el estreno del episodio 2 .

En "Vice versa", Jimmy y Sea interpretan a Puen y Talay, respectivamente. Foto: GMMTV

Horarios por país para ver “Vice versa”

La emisión del drama de JimmySea en televisión tailandesa inicia a las 10.30 p. m. del sábado, en horario de Tailandia. Sin embargo, el estreno puede variar en cada país debido a la diferencia horaria.

Ver “Vice versa” en Perú, México, Colombia y Ecuador : 10.30 a. m. del sábado 23

Ver “Vice versa” en Costa Rica y Guatemala : 9.30 a. m. del sábado 23

Ver “Vice versa” en horario en Chile, Bolivia y Venezuela : 11.30 a. m. del sábado 23

Ver “Vice versa” en Argentina, Brasil y Estados Unidos (Los Ángeles) : 12.30 p. m. del sábado 23

Ver “Vice versa” en España : 5.30 p. m. del sábado 23

Ver “Vice versa” en Corea del Sur: 12.30 a. m. del domingo 24.

Canal oficial para ver “Vice versa” (link)

Al ser una serie de GMMTV, “Vice versa” llegará a todo el mundo gratis por el canal oficial de YouTube de la citada empresa. La gigante del entretenimiento en Tailandia y principal productora de contenido BL también emitirá el drama en televisión local, por la señal de GMM25.

GMMTV en YouTube: https://www.youtube.com/c/gmmtv [copiar y pegar].

Tráiler del capítulo 2