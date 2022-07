La primera transmisión del concierto “The Virtual” de PUBG Mobile y BLACKPINK se realizó el viernes 22 de julio. El evento atrajo a fans, streamers y usuarios del juego que disfrutaron de 10 minutos de despliegue musical y gráficos interactivos. Este actividad alista el ambiente para el regreso musical (comeback en el mundo del k-pop) de Jisoo, Lisa, Jennie y Rosé a casi dos años de su última producción “The Album”.

Para el primer concierto in-game de PUBG Mobile, el grupo femenino surcoreano se hizo presente en forma de avatares que cambiaron de vestuario en cada canción del setlist. Como último tema y momento cumbre de “The Virtual”, el cuarteto dejó oír la versión oficial de “Ready for love” por un minuto y medio.

Aquí puedes escuchar y ver parte del tema que presentaron las estrellas de k-pop.

Si no puedes reproducir el clip anterior, también puedes ver la performance virtual aquí.

Las reacciones de BLINK

“Ready for love” es una de las canciones que más ha esperado el fandom de BLACKPINK. En octubre del 2020, algunos fragmentos del track fueron presentados en el documental “Light up the sky” de Netflix.

Aunque por el tiempo transcurrido han saltado versiones filtradas, esta es la primera vez que el fandom disfruta un estreno oficial del tema. Se ha confirmado también que “Ready for love” tendrá un videoclip oficial que será compartido pronto en el marco de la colaboración con PUBG.

Con esta expectativa, no era de extrañarse que “#ReadyForLove” se convirtiese en una de las tendencias principales en Twitter durante la tarde del 22 de julio.

Así celebraron los fans de la girlband en redes sociales.

Reacciones a "Ready for love" en PUBG Mobile. Foto: captura/Twitter

