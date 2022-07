Si eres fans de “KinnPorsche” y no estás al día sobre las actividades de los fans en redes sociales relacionadas con este BL recién culminado, seguramente te habrá sorprendido ver en las tendencias de Twitter #KinnPorscheEP15. Es muy probable también que te hayas emocionado al pensar que dicho hashtag tenía que ver con un capítulo o extra que Be on Cloud liberó sin previo aviso para los seguidores.

Estrenada el 2 de abril, “El amor del gángster por mí” llegó a su final el sábado 9 de julio, después de tres meses de exitosa emisión por iQIYI y Channel One31 bajo la dirección de Khom, Pepzi y Pond.

Un comentado capítulo 14 cerró la temporada de esta apasionante historia sobre el amor y la mafia. Este contó con transmisión en vivo de las reacciones del cast liderado por Apo y Mile, y fue celebrado en todas partes del mundo, incluyendo Perú.

¿De qué se trata #KinnPorscheEP15?

El hashtag que se alza en las tendencias de Twitter una semana después del desenlace es una actividad impulsada por fans que extrañan la serie y a sus actores, quienes acaban de entrar en hiatus de sus redes sociales personales en la cuenta regresiva al tour mundial. Lamentamos decirte que no existe un episodio extra o capítulo 15 de “El amor del gánster por mí”.

Esta movida también ha sido una oportunidad para que los admiradores demuestren la influencia que mantiene su serie favorita y el interés de los países por ser incluidos en la gira global.

Elenco principal de "KinnPorsche" en conferencia de prensa por el tour mundial. Foto: Be On Cloud

Memes y reacciones por #KinnPorscheEP15

Asimismo, la campaña expone el lado más ocurrente de los fans a través de memes y aquí compilamos algunos destacados. Sin lugar a dudas, estos mantendrán tu sonrisa mientras esperas novedades de los actores, el libro de VegasPete, y del tour mundial de “KinnPorsche”, el cual arranca en Tailandia a finales de julio con live streaming global incluido.

Reacciones que dejó tendencias sobre "KinnPorsche" tras una semana del BL. Foto: captura Twitter

