La venta de entradas para el live streaming del tour mundial de “KinnPorsche” inicia en solo horas y, si eres fan de este hit de los BL tailandeses, aquí te contamos lo que debes saber para ver en vivo a tus artistas favoritos. ¿Cuánto cuesta el ticket? ¿Qué beneficios trae? ¿Cómo poder comprar desde Perú?

Basaba en el libro “Rak khot rai sut thai khot rak” de Daemi, el lakorn más comentado de la temporada llegará a distintas partes del mundo con una gira presencial cuyas dos primeras fechas han sido fijadas para el 24 y 25 de julio en el Impact Arena de Bangkok, en Tailandia.

En un estadio repleto debido al sold out, Mile, Apo, Bible, Build y más actores mostrarán sus diversos talentos. Conforme anticipó Be on Cloud, habrá música a cargo de Cumulus, distintas programaciones para cada día y más sorpresas.

Live streaming del tour mundial de “KinnPorsche”

Para alegría de los fans internacionales y de los que se quedaron sin entrada en Tailandia, Be on Cloud transmitirá en vivo la segunda fecha del tour mundial de “KinnPorsche” . Este directo fue anunciado en un live con Bible, Ta y Perth, en el que se reveló el misterio del número 888.

Elenco principal de "KinnPorsche" en conferencia de prensa por el tour mundial. Foto: Be On Cloud

¿Cuánto cuesta la entrada para el live streaming?

Conforme revelaron los actores, y más tarde ratificó la empresa, cada ticket costará 888 bahts (95,96 soles o 24,64 dólares estadounidenses) . El precio costeará la transmisión en full HD vía TTM Live más un póster de regalo, pero no el envío de este último. Además, habrá subtítulos en diferentes idiomas (los idiomas serán seleccionados dependiendo de qué países vendan más entradas).

Se te permitirá comprar solo dos boletos a la vez, pero podrás adquirirlos cuantas veces quieras ya que la oferta es ilimitada.

"KinnPorsche": transmisión en vivo de la gira mundial. Foto: Be on cloud

Retransmisión del tour de “KinnPorsche”

La retransmisión de la segunda fecha estará disponible por ocho días a partir del 26 de julio. Sin embargo, solo podrás verla una vez a lo largo del citado periodo y deberás pagar también 888 bahts para poder acceder a esta.

¿Cuándo y a qué hora inicia la venta de entradas?

Los tickets estarán disponibles a partir del viernes 8 de julio, a las 10.00 a. m. en Tailandia. Como sucedió con la venta de entradas para la primera fecha presencial, algunos actores del BL acompañarán el conteo con una transmisión en vivo por Instagram.

Horarios por países para comprar tickets

Debes considerar que el inicio de la venta varía según el lugar en que te encuentres. Aquí, un listado con los horarios ajustados al reloj en Perú y otros países.

Venta live streaming tour de “KinnPorsche” en Perú, Colombia, Ecuador, México (CDMX) y Panamá: 10.00 p. m. del jueves 7 de julio

10.00 p. m. del jueves 7 de julio Venta live streaming tour de “KinnPorsche” en Costa Rica, El Salvador y Guatemala: 9.00 p. m. del jueves 7 de julio

9.00 p. m. del jueves 7 de julio Venta live streaming tour de “KinnPorsche” en Chile, Venezuela, Paraguay, Bolivia y Cuba: 11.00 p. m. del jueves 7 de julio

11.00 p. m. del jueves 7 de julio Venta live streaming tour de “KinnPorsche” en Argentina, Brasil y Uruguay: 12.00 a. m. del viernes 8 de julio

12.00 a. m. del viernes 8 de julio Venta live streaming tour de “KinnPorsche” en España: 4.00 a. m. del viernes 8 de julio.

¿Dónde comprar los tickets del live streaming?

La venta de entradas estará disponible en las plataformas principales de Thaiticketmajor. Puedes entrar a la website AQUÍ.

Además, puedes pedir tu ticket por tiendas online confiables, como Dokmali Store Perú (@dokmalistore en Instagram).