K-pop: los conceptos más oscuros de BTS, TXT, Stray Kids y otros grupos

Desde el estreno de la nueva canción de J-Hope, sus fans observaron la nueva faceta del cantante de BTS. En esta nota mencionamos algunos de los conceptos más oscuros que han realizado algunos grupos de k-pop.

BTS

El álbum “Map of the soul: 7″ se estrenó a inicios del 2020 con la canción “ON” como principal. Tanto los videos del tittle track y otros como “Shadow” y “Black Swan” se pueden considerar como uno de los últimos conceptos oscuros del grupo.

Los temas exploran el lado negativo del alma, de acuerdo con el mapa que creó Carl Jung sobre nuestra manera de ser. Cada integrante de BTS tiene que huir de su propia sombra.

Red Velvet Irene & Seulgi

La subunidad de Red Velvet Irene & Seulgi debutó el 6 de julio del 2021 con su primer álbum “Monster”, con la canción principal del mismo nombre. Las letras cuentan cómo entrar a los sueños de la otra persona para tratar de dominarla constantemente.

Existen teorías de que el video musical hace referencias al libro Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, el cual es la historia de una vampiresa que tratará de conquistar a una joven para tomar de su sangre por las noches.

TXT

El comeback “Can’t you see me?” del 2020 cambió los conceptos coloridos que TXT tenía. En este hablan sobre la desconfianza entre los cinco integrantes y que se verán afectados con el transcurso del video.

En el MV se ven tonos rojos que son originados por las fresas, los tomates o por la misma paleta del video. Sin embargo, esto sería una referencia a la sangre de cada miembro después de un incendio o asesinato.

Dreamcatcher

Dreamcatcher está acostumbrado a dar conceptos oscuros desde su debut. La canción“BEcause” del 2021 es uno de estos ejemplos. La letra habla de una persona que está en un romance, pero empieza a obsesionarse de él o ella y piensa que su amor será para siempre.

El ritmo del tema es un estilo rock. Sin embargo, hay sonidos que son usados en el terror, como las campanas, el tictac del reloj o el efecto de la película “Psicosis”.

Stray Kids

El último comeback de Stray Kids fue “ODDINARY” y vino con un tráiler impactante para los fans. Este se trataría de la desaparición de algunos integrantes, ya que los rostros de cada uno aparecen en el periódico.

Asimismo, Hyunjin tira a Félix de un edificio. Este último se dio cuenta de que se encuentra en un universo con las versiones oscuras de los miembros y tratará de ocultarse para pasar desapercibido.

(G)I-DLE

Uno de los éxitos más recordados por los fans de (G)I-DLE es “Oh my god” del 2020, canción principal del álbum “I trust”, el cual también contiene imágenes con vestimentas oscuras y claras.

El MV oficial del title track contiene diversas teorías. Uno de ellos es la historia de ángeles que fueron seducidas por demonios y cayeron a la maldad. Cabe mencionar que algunos fans han colocado este tema como un himno lésbico por los pronombres que usan.