La agenda de BTS en julio de 2022 llega recargada de sorpresas. Aunque entraron en hiatus como septeto, los idols han programado numerosas actividades para acompañar a sus fans en esta temporada, y la primera será el debut de J-Hope como solista.

Además del lanzamiento de “More” y “Jack in the box”, el rapero actuará este mes en Lollapalooza 2022. Mientras tanto, contenido de Bangtan para Fórmula E Corea y “Wooga in the soop” serán estrenados, y ARMY celebrará un nuevo aniversario.

1 de julio | Estreno del MV “More” de J-Hope

J-Hope será el primer integrante de BTS en debutar en solitario y lo hará con el álbum “Jack in the box” a mediados de julio, pero antes, el 1 en horario de Corea, publicará el sencillo de prelanzamiento “More”.

Estreno de “More” en Perú, Colombia, Ecuador y México (CDMX): 11.00 p. m. del 30 de junio.

Estreno de “More” en Costa Rica, El Salvador y Guatemala: 10.00 p. m. del 30 de junio.

Estreno de “More” en Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Cuba: 12.00 a. m. del 1 de julio.

Estreno de “More” en Argentina, Brasil y Uruguay: 1.00 a. m. del 1 de julio.

Estreno de “More” en España: 6.00 a. m. del 1 de julio.

9 de julio | Aniversario de ARMY

ARMY nació un mes después del debut de BTS, por lo que este año estará celebrando el noveno aniversario de su fundación como fanclub.

ARMY Day en Perú, Colombia, Ecuador y México (CDMX): 10.00 a. m. del 8 de julio

ARMY Day en Costa Rica, El Salvador y Guatemala: 9.00 a. m. del 8 de julio

ARMY Day en Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Cuba: 11.00 a. m. del 8 de julio

ARMY Day en Argentina, Brasil y Uruguay: 12.00 p. m. del 8 de julio

ARMY Day en España: 5.00 p. m. del 8 de julio.

ARMY es el fanclub oficial de BTS. Foto: BIGHIT

12 de julio | BTS y Fórmula E Corea

El septeto k-pop será embajador de Fórmula E Corea. El primer adelanto oficial de la colaboración verá la luz el martes 12 de julio, a las 6.00 p. m. (KST).

Adelanto de BTS x Fórmula E Corea en Perú, Colombia, Ecuador y México (CDMX): 4.00 a. m. del 12 de julio.

Adelanto de BTS x Fórmula E Corea en Costa Rica, El Salvador y Guatemala: 3.00 p. m. del 12 de julio.

Adelanto de BTS x Fórmula E Corea en Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Cuba: 5.00 a. m. del 12 de julio.

Adelanto de BTS x Fórmula E Corea en Argentina, Brasil y Uruguay: 6.00 a. m. del 12 de julio.

Adelanto de BTS x Fórmula E Corea en España: 11.00 a. m. del 12 de julio.

BTS en spot promocional como embajadores de la Fórmula E. Foto: captura de YouTube

15 de julio | Lanzamiento de “Jack in the box”

El álbum de J-Hope será lanzado en todas las plataformas digitales el viernes 15 de julio, a la 1.00 p. m. (KST).

Lanzamiento de “Jack in the box” en Perú, Colombia, Ecuador y México (CDMX): 11.00 p. m. del 14 de julio.

Lanzamiento de “Jack in the box” en Costa Rica, El Salvador y Guatemala: 10.00 p. m. del 14 de julio.

Lanzamiento de “Jack in the box” en Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Cuba: 12.00 a. m. del 15 de julio.

Lanzamiento de “Jack in the box” en Argentina, Brasil y Uruguay: 1.00 a. m. del 15 de julio.

Lanzamiento de “Jack in the box” en España: 6.00 a. m. del 15 de julio.

J-Hope de BTS en imagen promocional del álbum "Jack in the box". Foto: @BIGHIT_MUSIC/Twitter

22 de julio | Estreno de “Wooga in the soop”

Taehyung y sus mejores amigos famosos Park Seo Joon, Pickboy, Choi Woo Shik y Park Hyung Sik protagonizarán “Wooga in the soop”.

Al mismo estilo del programa de vacaciones de BTS, este spin-off llegará por JTBC con diversas aventuras que los célebres coreanos vivirán durante un periodo de descanso. No hay horarios de estreno por el momento.

Los actores Park Seo Joon ("Itaewon class") y Choi Woo Shik ("Parasite") son amigos cercanos de Taehyung de BTS. Ahora protagonizarán el spin-off de "In the soop". Foto: composición LR/Soompi/JTBC

31 de julio | J-Hope en Lollapalooza 2022

J-Hope no solo será el primer miembro de BTS en debut en solitario, sino que también se convertirá en el primer artista surcoreano en liderar el escenario del importante festival musical estadounidense. La cita es el 31 de julio.

J-Hope en Lollapalooza en Perú, Colombia, Ecuador y México (CDMX): 10.00 p. m. del 31 de julio.

J-Hope en Lollapalooza en Costa Rica, El Salvador y Guatemala: 9.00 p. m. del 31 de julio.

J-Hope en Lollapalooza en Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Cuba: 11.00 p. m. del 31 de julio.

J-Hope en Lollapalooza en Argentina, Brasil y Uruguay: 12.00 a. m. 1 de agosto.

J-Hope en Lollapalooza en España: 5.00 a. m. del 1 de agosto.