BTS Island: in the SEOM se estrenó el 28 de junio (hora en Corea del Sur) para alegría de los fans del septeto musical. Este nuevo lanzamiento no solo entusiasmó a los miembros del fanclub ARMY, sino que también los mismos integrantes se rindieron ante el divertido videojuego.

Jungkook juega BTS Island: in the SEOM

El 29 de junio, fans de BTS reportaron en las redes sociales que un usuario de nombre ‘내가왕이될상인가' (’¿Mi rostro es el de un rey?’ en su traducción al español) apareció en el videojuego BTS Island: in the SEOM. Rápidamente, el jugador creó una isla titulada ‘왕이될상' (’Una cara que será la de un rey).

Los seguidores más atentos de BTS se percataron de que se trataba de Jeon Jungkook, integrante de menor edad del grupo k-pop, esto sería confirmado momentos después por el cantante mediante su cuenta de Instagram.

Historia en Instagram de Jungkook sobre el videojuego BTS Island: in the SEOM. Foto: captura/Instagram

En su tiempo dentro del videojuego, Jungkook se dirigió a sus fans con mensajes en el chat del videojuego BTS Island: in the SEOM:

Jungkook: “Todos, manténganse saludables. ¡¡¡Ja, ja, ja, byyyyeeeeee~~~!!! Que tengan un buen juego”.

Jungkook jugó BTS Island: in the SEOM. Foto: vía @vminiecats/Twitter

Además, Jungkook respondió a ARMY que también se encontraba jugando BTS Island: in the SEOM al mismo momento que él:

ARMY 1: “Hay un rumor de que ARMY no están subiendo de nivel, sino que en lugar de ello, están visitando la isla de Jungkook”.

ARMY 2: “Así es... Es tan tan bonita (la isla)”.

Jungkook: “¿Dijeron que mi isla es bonita?”.

Jungkook contestó a ARMY en el videojuego BTS Island: in the SEOM. Foto: vía @vminiecats/Twitter

Así luce la isla que Jungkook creó dentro del videojuego BTS Island: in the SEOM. Sin embargo, debido a la popularidad del idol, las solicitudes de ingreso a la isla se encuentran en su cantidad límite.

¿Cómo instalar el videojuego BTS Island: in the SEOM?

ARMY de todo el mundo ya puede descargar BTS Island: in the SEOM, el nuevo videojuego de Bangtan. Este se encuentra disponible en todos los dispositivos iOS y Android.