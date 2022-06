Hyun Bin y Son Ye Jin escriben un nuevo capítulo en su historia de amor. Tres meses después de unirse en matrimonio frente a artistas de Corea del Sur y familiares, los protagonistas de “Crash landing on you” anunciaron que se encuentran esperando a su primer bebé.

Por supuesto, los fans de k-dramas celebran la noticia y anhelan más novedades del hijo del galán de “Mi adorable Sam Soon” y la llamada ‘primer amor de la nación coreana’.

A la par, recuerdan con emoción como nació este romance y, si aún no conocías esta historia, aquí te la contamos.

¿Cuándo se conocieron Son Ye Jin y Hyun Bin?

Aunque Hyun Bin y Son Ye Jin compartieron pantalla por primera vez en 2018, cruzaron caminos en numerosas ocasiones desde mucho antes. Es así que el registro más antiguo que se tiene de la dupla es la premier de la película “A moment to remember”, en el 2004 .

Dicha cinta fue protagonizada por la actriz con Jung Woo Sung, y se supone que Hyun Bin acudió al evento invitado por la estrella masculina.

Si bien no hay fotos o videos disponibles de los ahora esposos interactuando en el estreno, él fue fotografiado en el lugar y se le consultó por sus expectativas sobre Ye Jin.

Hyun Bin vio a Son Ye Jin en la pantalla grande en 2004. Foto: vía Twitter

El cameo de Son Ye Jin en “Secret garden”

Hyun Bin saltó a la fama internacional al protagonizar en 2005 “My name is Kim Sam Soon”, hit de los k-dramas que conquistó tierras latinas con el nombre de “Mi adorable Sam Soon”. Son Ye Jin continuó cimentando su carrera en cine y televisión en ese tiempo.

En 2010 ambos ya eran celebridades top cuando el también modelo fue estelar en “Secret garden” y su hoy esposa colaboró en este éxito con una aparición especial.

Cabe precisar que no aparecieron juntos en el cameo y se desconoce si llegaron a interactuar en el set.

‘BinJin’ en PIFAN 2014

En 2014 asistieron al Festival PIFAN. Además de sentarse juntos, se acompañaron en el escenario para ser premiados en la categoría Producers’ Choice Awards y dejaron muestra de la gran química que poseían como potencial pareja.

“La negociadora”

Esta cinta de acción estrenada en 2018 es el primer trabajo de Hyun Bin y Son Ye Jin como coestrellas. Si bien los artistas estuvieron separados gran parte de las grabaciones de la cinta por la temática de la misma, su amistad pudo florecer. Ello se hizo evidente en las promociones del proyecto.

Rumores de citas

A principios del 2019, los actores fueron captados juntos visitando un supermercado en Estados Unidos. Esto suscitó fuerte rumores de citas; sin embargo, negaron el supuesto romance mediante sus agencias.

Hyun Bin y Son Ye Jin fueron vistos una vez yendo juntos al supermercado en los Estados Unidos.

“Crash landing on you”

Meses después fueron confirmados como protagonistas de “Crash landing on you”. Transmitida entre finales del 2019 y principios del 2020, la serie atrapó a fans y expertos por la trama y la innegable química entre las estrellas, quienes fueron premiados como pareja en los Beaksang.

¿Cuándo se confirmó el romance de Hyun Bin y Son Ye Jin?

“Aterrizaje de emergencia en tu corazón” avivó los rumores de citas de ‘BinJin’; sin embargo, no fue hasta enero del 2021 que confirmaron su relación después de que Dispatch los revelara como la pareja de Año Nuevo.

Son Ye Jin y Hyun Bin. Foto: Dispatch

¿Y cuándo anunciaron su boda?

El noviazgo trajo rápidamente más de un rumor de boda, especulación que se hizo realidad el 10 de febrero del 2022, cuando los famosos anunciaron los preparativos de su boda a través de conmovedoras cartas.

Una curiosidad sobre esta noticia fue que Hyun Bin usó una foto de “Crash landing on you” para graficar su amor por Son Ye Jin y ella habló del destino que puso en su camino al hombre con quien quería compartir su vida.

Hyun Bin y Son Ye Jin iniciaron su relación en la vida real tras filmar Crash landing on you. Foto: composición tvN/Instagram

¿Cómo fue la boda de Hyun Bin y Son Ye Jin?

Considerada la ‘boda del siglo’ en Corea del Sur, el matrimonio fue concretado el 31 de marzo (KST) en el Walkerhill Hotel Aston House, un exclusivo local que ahora figura sin reservas disponibles hasta el 2023 debido al impacto de la admirada pareja de los k-dramas.

Cabe precisar que, si bien la ceremonia fue privada, k-media y los asistentes, así como los esposos, compartieron públicamente fotos y videos de la unión de ensueño.