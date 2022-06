Hani de EXID confirma romance: ¿quién es el novio de la idol k-pop y actriz?

Los fans del k-pop se llevaron la grata sorpresa de que Hani de EXID se encuentra en una relación estable. El 29 de junio, medios coreanos informaron que la idol k-pop mantiene un noviazgo de dos años con una figura pública. Esto fue lo que contestó la agencia Sublime Artist Agency.

Ahn Hee Yeon, conocida en el mundo del k-pop como Hani (30), forma parte de la segunda generación del k-pop con el grupo EXID. A tempranas horas del miércoles 29, el medio coreano Wikitree publicó en exclusiva un reporte que señaló una relación amorosa de la idol surcoreana Hani con Yang Jae Woong (39).

Como respuesta a la investigación de Wikitree, la agencia de Hani, llamada Sublime Artist Agency, confirmó que ambas figuras se encontraban en una relación:

“Hola, somos SUBLIME. Queremos brindar nuestra postura oficial sobre la artista Hani de nuestra agencia. Como informó la prensa, Hani y Yang Jae Woong se encuentran en una feliz relación . Nos alegraría si apoyan con alegría su relación amorosa”.

Agencia de Hani de EXID confirmó relación amorosa de la cantante. Foto: My Daily

¿Quién es el novio de Hani de EXID?

Yang Jae Woong es un psiquiatra en el hospital Women’s Jin en Bucheon, cerca a Seúl e Incheon. Además, es director del centro médico y se presenta constantemente en programas de variedades como doctor especializado. Cuenta también con un canal de YouTube junto con su hermano.

Previamente, Hani reveló que tuvo una relación con Junsu, de JYJ, ex TVXQ!, desde mediados de 2015 hasta septiembre de 2016, pero terminaron su vínculo debido a sus agendas ocupadas.

La famosa ha incursionado en el mundo de la actuación y cuenta con participaciones en “Not yet thirty”, “You raise me up”, “Idol: the coup”, “SF8″ y “Ghost doctor”, k-drama protagonizado por Rain y Kim Bum, de “Boys over flowers”.