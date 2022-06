J-Hope anunció oficialmente que sería el primero en lanzar su álbum debut durante el evento del FESTA Dinner 2022 realizado en quincena de junio. Esta noticia emocionó a ARMY, ya que el cantante tiene conceptos y canciones divertidas.

Fotos conceptuales de “More” de J-Hope

La cuenta oficial de BTS reveló nuevas imágenes de J-Hope para la canción de “More”, el cual es parte del esperado álbum de “Jack in the box”. Este ya cuenta con preorden en la página oficial de Weverse.

J-Hope de BTS en foto teaser de "More", canción del álbum "Jack in the box". Foto: @BIGHIT_MUSIC/Twitter

En las imágenes, el cantante de BTS revela otra imagen de él que se ha visto en antiguos videos de la agrupación de k-pop. Principalmente, en los trabajos que ha realizado con el mixtape de “Hope World”. J-Hope enseñará una faceta más oscura de sí mismo con su canción y álbum debut " Jack in the box”.

Teorías de ARMY sobre “Jack in the box”

Jack in the box es un payaso que se encuentra dentro de una caja y al jalar de un cable, este sale para asustar o alegrar a los niños. Este es el nombre del álbum de J-Hope, y el fandom de ARMY comenta que el payaso se refiere al integrante de BTS y que revelará un nuevo “yo”.

Además, estas imágenes con las reveladas el 28 de junio (KST) muestran que el cantante de “Daydream” está revelando su lado más oscuro. La puerta que usa en las imágenes es similar al visto en el MV de “Fake love” de BTS, al igual que otros videos musicales que J-Hope tiene.

Primeras imágenes teaser

J-Hope reveló las primeras fotos de su próximo trabajo en las redes sociales. En este lucía con una apariencia distinta a lo visto anteriormente. Además, reveló la fecha estreno de la canción “More”.

¿Cuándo se estrenará la canción “More”?

Antes del estreno de “Jack in the box”, saldrá el tema de “More”. La canción será lanzada el viernes 1 de julio a la 1.00 p. m. en horario de Corea del Sur y cambiará de acuerdo a la ubicación de ARMY.