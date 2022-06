Ya está disponible el juego de BTS ‘Island: in the SEOM’ en todos los dispositivos móviles y ARMY no puede perder la oportunidad de estar con los siete integrantes. En esta nota te enseñaremos algunos hacks para aprovechar el máximo con los personajes.

¿Cómo jugar a BTS ‘Island: in the SEOM’?

El juego de BTS ‘Island: in the SEOM’ se estrenó el 28 de junio (KST) y lo que ARMY tiene que hacer es cuidar a los siete integrantes que se quedaron varados en una isla. Por ello, se tiene que jugar algunos rompecabezas para subir de nivel y desbloquear distintos regalos, entre ellos hay fotos en HD, accesorios para decorar la isla, entre otros.

En la izquierda de la pantalla te indican qué objetos recolectar. Por ejemplo, estos pueden ser en nueve fresas, 20 hojas, entre otros.

Reglas de BTS 'Island: in the SOAM'. Foto: composición LR/BTS Island.

Hacks para BTS ‘Island: in the SEOM’

Para pasar los niveles más rápido, el juego brinda algunas opciones para recolectar los objetos que se piden.

Trompo BTS: juntar cuatro elementos que formen un cuadrado. El trompo permite recolectar o destruir un objeto. Se presiona dos veces.

Trompo BTS en BTS 'Island: in the SOAM'. Foto: composición LR/BTS Island.

Bomba BTS: formar una intersección de un elemento. La bomba destruye o recolecta todo lo que está a su alrededor. Solo se debe presionar dos veces.

Bomba BTS en 'Island: in the SOAM'. Foto: composición LR/BTS Island.

Ballena ARMY: para obtenerlo se debe juntar cinco objetos en una línea. Al presionarlos, este recolecta el mismo objeto que se encuentra en la parte de arriba.

Ballena ARMY en juego de BTS 'Island: in the SOAM'. Foto: composición LR/BTS Island.

Por si fuera poco, antes de empezar el juego se puede colocar refuerzos que serán añadidos al nivel.

Refuerzos de BTS 'Island: in the SOAM'. Foto: composición LR/BTS Island.

Además, ARMY tiene la oportunidad de escoger las respuestas de los integrantes de BTS y, como recompensa, se juntan puntos para desbloquear fotos en HD.

Respuestas de integrantes en BTS 'Island: in the SOAM'. Foto: composición LR/BTS Island.

Curiosidades del BTS ‘Island: in the SEOM’

BTS ha pensado en todos los detalles para que ARMY identifique las referencias que tienen los personajes con cada miembro del grupo de k-pop. De igual manera, los fans podrán interactuar con los integrantes llevándolos de un lugar a otro, además de que entre ellos interactúen.

Escenas de los personajes de BTS

Algo divertido que el fandom se ha dado cuenta es que cada personaje realiza una acción que han hecho en la vida real. Estos se pueden ver cuando los personajes se detienen en algún punto. Algunos ejemplos son el baile de Namjoon, Jin y Jimin y el boxeo de Jungkook.

Asimismo, cada vez que se desbloquean nuevos niveles y escenarios, existen otras escenas que ARMY puede disfrutar, como cuando BTS prende una fogata y suena “Fire” de fondo.

Antes del estreno, ARMY se tenía que registrar en Play Store o App Store para que al momento de instalar el juego, este iba a dar un regalo sorpresa. El fandom tuvo la oportunidad de ganarse un ARMY bomb, el cual puede escucharse canciones de BTS cuando se coloca a los personajes. Estos pueden ser los principales y otros como “Still with you” o “Daechwita”.

Interacción entre los personajes de BTS

Para observar las interacciones entre ellos, se tiene que jalar a cualquier personaje hacia donde está el otro y soltarlo. De ahí, se puede ver cómo ambos hablan o recrean escenas que ARMY ha visto anteriormente. Al igual que uno de los momentos más adorables es cuando Jin y Taehyung empiezan a cantar “Butter”.