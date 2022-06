La agrupación de GOT7 volvió con un nuevo álbum y concierto fanmeeting que cautivó a sus admiradores, ya que los siete integrantes se retiraron de la compañía de JYP Entertainment. Además, cada uno está desempeñando sus papeles como cantantes en solitario y en el mundo de la actuación.

Uno de ellos es Youngjae, quien ha debutado como solista con su álbum “COLORS from Arms” el 5 de octubre de 2021. Recientemente lanzó otra producción titulada “SUGAR”, días después del comeback de GOT7. No obstante, el vocalista está siendo vinculado con una cantante del k-pop.

Rumor de citas entre Youngjae de GOT7 y Lovey

Esta vinculación entre ambos idols salió en un informe de Wikitree, el cual aseguraría que Youngjae de GOT7 y Lovey serían novios desde hace un año.

Además, este medio aseguró que el integrante de la boyband la invitó para que asistiera al fanmeeting de HOME COMING FANCON de GOT7.

Sin embargo, lo que llamó la atención del fandom del grupo fue ver que Lovey es cuatro años mayor que Youngjae.

Publicación de Lovey sobre álbum de GOT7. Foto: captura de Instagram

Por su parte, Lovey realizó una publicación en Instagram apoyando el nuevo trabajo de GOT7. Esto se debe a que ella ha sido una de las colaboradoras para escribir la canción “Drive me to the moon”, del más reciente álbum con su nombre original Kim Hye Su.

¿Youngjae de GOT7 y Lovey son novios?

Ante la difusión de estos rumores, la agencia de Youngjae, Sublime, emitió un comunicado para aclarar este asunto con el público.

“En primer lugar, les informamos que los rumores de citas de Youngjae no son ciertos. Los dos son colegas en la música, y como participaron en los álbumes del otro, se animan mutuamente en sus actividades”, escribieron en la publicación.