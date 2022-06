Las cuatro integrantes de BLACKPINK se encuentran disfrutando de un breve descanso sin actividades grupales desde su último concierto virtual de “THE SHOW” en el 2020. A pesar de haber estado juntas para la portada de Rolling Stone, aún la agencia de YG Entertainment no confirma comeback.

Algunas miembros como Jennie participarían de la grabación de una serie de HBO junto a The Weekned. Por su parte, Jisoo, Lisa y Rosé se encargan del mundo de la moda al ser invitadas especiales de distintas galas de la alta costura.

Dos años de “How you like that”

El MV de la canción “How you like that” se estrenó el 26 de junio del 2020 a las 6.00 p. m. (KST). El fandom de BLINK espero con ansias este video, ya que BLACKPINK regresó después de un año de “Kill this love” (2019). Este también contó con un álbum físico en el que solo venía dicho tema.

En el día de su estreno, “How you like that” logró alcanzar más de 100 millones de reproducciones en 24 horas y obtuvo cinco récords Guinness por la hazaña. Además, fue el video con más espectadores durante su estreno.

De igual manera, el tema ganó 13 premios en los programas musicales.

“Inkigayo” (3)

“Show champion” (3)

“M countdown” (2)

“Music bank” (2)

“Show! Music core” (3).

¿Cuándo BLACKPINK hará un comeback?

BLINK aún reclama a la agencia de YG Entertainment que realice un regreso de BLACKPINK. De acuerdo con una entrevista que hizo Rosé en un evento de Tiffany & Co, ella mencionó que el grupo trabajaba en un nuevo álbum y en un tour mundial para finales del 2022. Esta información también fue compartida por Jennie para la revista de Rolling Stone.

BLACKPINK para la canción "Kill this love". Foto: YG Entertainment

Por otro lado, existen investigaciones de diferentes bancos de Corea del Sur que opinaron sobre este comeback de la agrupación, ya que esto aumentaría las ganancias de la empresa YG Entertainment. La última vez que BLACKPINK hizo su regreso con “Lovesick girls” fue el 1 de octubre del 2020.