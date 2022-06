Uno de los encuentros más esperados por los fans del k-pop se dio el 24 de junio (KST). Taehyung y Lisa posaron frente a las cámaras de la prensa coreana en el aeropuerto de Gimpo, previo a su viaje a París como embajadores de Celine. Descubre en esta nota las reacciones de los seguidores de BTS y BLACKPINK.

Taehyung y Lisa rumbo a París

El primero en aparecer frente a las cámaras fue Taehyung de BTS. Con una sonrisa, el popular V saludó a la prensa local y a los fans que asistieron al Seoul Gimpo Business Aviator Center.

Taehyung (V) de BTS en el aeropuerto de Gimpo rumbo a París. Foto: captura

Tras el paso de Taehyung, Lisa de BLACKPINK desfiló sonriente en la entrada del aeropuerto de Gimpo. Con un gesto de corazón, la cantante tailandesa saludó a las cámaras.

Lisa de BLACKPINK rumbo a París para el desfile de Celine. Foto: Newsen

Junto a los idols k-pop en Gimpo, también apareció el actor Park Bo Gum, recordado por sus papeles en “Record of youth”, “Reply 1988″ y “Love in the moonlight”.

Park Bo Gum en el aeropuerto de Gimpo. Foto: My daily

PUEDES VER: Lisa de BLACKPINK y V de BTS viajan a París para desfile de CELINE

Previamente, medios coreanos como Star News reportaron que Celine había reservado vuelos privados para Taehyung (V) de BTS, Lisa de BLACKPINK y Park Bo Gum para su viaje al desfile de París como embajadores de la marca.

Celebridades surcoreanas estarían en 'front row' del desfile de Celine en París. Foto: GQ

Fans de BTS y BLACKPINK celebraron interacción

A través de las redes sociales, los seguidores de BTS y BLACKPINK hicieron tendencia la aparición de Taehyung y Lisa en el aeropuerto de Gimpo. Esta fue la reacción del fandom ARMY y BLINK.

Fans de BTS y BLACKPINK hicieron tendencia por el viaje de Taehyung (V) y Lisa a París. Foto: captura Twitter

Reacción de fans de BTS y BLACKPINK sobre viaje de Taehyung (V) y Lisa a París. Foto: captura Twitter

¿Cuándo será el desfile de Celine en Paris Fashion Week?

Los famosos surcoreanos Taehyung de BTS, Lisa de BLACKPINK y Park Bo Gum asistirán al desfile de Celine en Paris Fashion Week el domingo 26 de junio a las 21.30 p. m. (CEST).