Los integrantes de la agrupación BTS comentaron en la última celebración de su aniversario que querían entrar en un hiatus temporal para que estén más enfocados en sus carreras como solistas. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta decisión.

Autoridades no quieren que BTS descanse

La presidenta de la Asociación de Cantantes de Corea del Sur, Lee Ja Yeon, estaba en una conferencia de prensa para hablar algunos temas relacionados con la música. Uno de estos era sobre el reciente anuncio del hiatus temporal de BTS, en donde expresó su malestar.

“Estoy abrumado por mi miedo y preocupación de que la ola coreana de BTS, un movimiento que posee el mayor poder cultural suave que el mundo haya presenciado, desaparezca pronto”, comentó.

BTS habló de su separación temporal en video del FESTA 2022. Foto: BIGHIT

De acuerdo con lo que Lee Ja Yeon menciona, si BTS ya no lanza música en los próximos meses o años como agrupación, la cultura coreana desaparecerá y el turismo sufrirá consecuencias negativas.

“La decisión de publicar esta declaración no fue fácil. Por favor, ¿reconsiderarían la decisión de hacer una pausa grupal, por el futuro de la industria musical de Corea del Sur?”, pidió a BTS.

Lee Ja Yeo ruega a BTS para reconsiderar el descanso. Foto: Facebook

ARMY responde a Lee Ja Yeon

Después de la súplica que dio Le Ja Yeon para BTS, al fandom de ARMY no le pareció acertado el mensaje que la presidenta dio. Ante ello, empezaron a crear hashtags en Twitter que llegaron a ser tendencia. Algunos fueron “BTS Its Okay To Rest”, “Leave them alone” y “Leave BTS alone”.

Hashtags para BTS son tendencia en Twitter. Foto: Twitter

Además, la mayoría de los tweets explicaban lo que Jin quiere hacer después de terminar la primera fase de BTS. El vocalista de la agrupación comentó que todos los integrantes necesitan descansar sus mentes por un tiempo para volver a comenzar con la segunda parte del grupo.

Comentario de ARMY sobre posición del descanso de BTS. Foto: captura de Twitter

Comentario de ARMY sobre posición del descanso de BTS. Foto: captura de Twitter