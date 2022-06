Lee Min Ho vuelve a los dramas tras “Pachinko”: dará vida a un ginecólogo en comedia romántica

Lee Min Ho cumple 35 años el 22 de junio y lo pasaría trabajando. El actor ha viajado a Busan para continuar las grabaciones de “Ask the stars”, el drama coreano que protagoniza junto con Gong Hyo Jin de “Cuando la Camellia florece”. La trama de la serie es singular y su presupuesto de producción es de los más altos de la industria.

“Ask the stars” está en las manos de Park Shin Woo, director de la nominada al Emmy Internacional “It’s okay to not be okay”. El guion de la historia de amor en el espacio fue creado por la escritora de “Jealousy Incarnate” y “Pasta”; ambas son famosas ‘rom-coms’ preotagonizadas por Gong Hyo Jin.

Sinopsis de “Ask the stars”

El nuevo drama de Lee Min Ho es descrito como una comedia romántica sobre el encuentro de una astronauta y un médico que visita una estación espacial como turista. La producción estaría bordeando los 40 billones de wones, un presupuesto similar al de “Mr. Sunshine”

Lee Min Ho interpreta a Gong Ryong, un médico ginecobstetra interesado en viajar al espacio. Gong Hyo Jin será la astronauta coreano-americana Eve Kim.

Gong Hyo Jin será el nuevo interés romántico de Lee Min Ho en "Ask the stars". Foto composición: Instagram y Wiki fandom

Actores de “Ask the stars”

Esta serie marca la reunión de Oh Jung Se y Gong Hyo Jin, que trabajaron juntos en el melodrama “When the Camellia blooms”. En “Ask the stars”, Oh Jung Se será un compañero de Eve Kim: el experto en investigación espacial Kang Kang Soo.

Una foto en las redes sociales de la actriz confirmó la participación del aplaudido ‘Moon Sang Tae’ de “It’s okay to not be okay” y también reveló el tipo de traje espacial que usarán.

Oh Jung Se y Gong Hyo Jin en "Ask the stars". Foto: Instagram

Por otro lado, en marzo se reveló la participación de Han Ji Eun como una persona clave en el triángulo amoroso. Ella será Choi Go Eun, heredera representante del grupo Mirae y prometida a casarse con Gong Ryong.

Han Ji Eun serie "Ask the stars". Foto: Naver

Lee Min Ho en “Ask the stars”

La filmación de “Ask the stars” comenzó en abril de este año entre tomas en estudio y locaciones reales. El 20 de junio, un internauta compartió que había encontrado a Lee Min Ho y al staff de producción en un hospital de la zona.

Aunque las fotos son captadas a distancia, puede identificarse al actor que viste camiseta crema y mascarilla blanca. Sus seguidores están a la expectativa de verlo muy pronto con bata blanca de médico.

Lee Min Ho en set de "Ask the stars". Foto: Blog Naver

Lee Min Ho en set de "Ask the stars". Foto: Blog Naver

Además, el actor compartió en Instagram una fotografía que da el primer vistazo a su look como el doctor Gong Ryong.

Lee Min Ho como el Doctor Gong Ryong para el k-drama "Ask the stars". Foto: @actorleeminho/Instagram

Lee Min Ho celebró su cumpleaños

La superestrella coreana Lee Min Ho agradeció a sus seguidores por los regalos que estos le brindaron en celebración de su cumpleaños. “Gracias, Minoz, me siento tan feliz hoy. Iré al espacio”, escribió el popular actor de “Boys over flowers” junto a imágenes de sus presentes.

Lee Min Ho agradeció al fandom Minoz por los regalos de cumpleaños. Foto: @actorleeminho/Instagram

Lee Min Ho a los Emmys 2022

Luego de su actuación en la serie americana de “Pachinko”, Lee Min Ho se encuentra como postulante como Mejor actor en una serie dramática en los premios Emmys 2022, el cual aún está en fase de prenominados.