BTS: ¿quién sería el solista más popular de Bangtan?, según ARMY

Los integrantes de BTS confirmaron que lanzarán sus primeras producciones musicales como solistas en la celebración del FESTA Dinner 2022, este como parte del noveno aniversario del debut. Sin embargo, ante este anuncio, la mayoría de medios coreanos, fans e inversionista de HYBE Labels pensaron que se trataba de una separación.

Ante ello, la empresa de HYBE Labels lanzó un comunicado para aclarar sobre lo mencionado por BTS. Cabe mencionar que el ‘hiatus’ tiene un significado diferente a lo que se conoce en el mundo del pop, como lo que sucedió con One Direction.

¿Quién sería el solista popular de BTS?

En un artículo del noticiero The JoongAng, explicaba sobre algunas razones por las que BTS no entró al top 10 de la lista Hot 100 de los Billboard, siendo la primera que no llega a estas posiciones desde “Fake love”. El crítico de música Kim Young Da explica que esto se debe a que en las radios de Estados Unidos se encargan de reproducir las canciones que están en inglés, pero en “Yet to come” esto no ocurre.

BTS no aparece en top 10 de Hot 100 de Billboard. Foto: Billboard.

De igual manera, el crítico comentó que la aparición de Bangtan en las listas, muestran lo sólido que está el fandom de ARMY. Por otro lado, cuando comenta sobre el debut individual de los integrantes, este opina que habrá más personas que no necesariamente son fanáticos de BTS, pero serán fans de alguno de los integrantes.

Para Kim Young Da, el miembro más popular sería Jungkook, ya que “cuando realiza una actuación, este tiene un tono único y varias habilidades”.

Jungkook en foto conceptual de "Proof". Foto: BIGHIT

Miembro más popular como solista, según fans

La página de Allkpop reveló una encuesta que un fan publicó en una red social coreana. En este preguntaba cuál sería uno de los integrantes que sería grande como solista. Los demás admiradores de BTS empezaron a comentar que ellos siempre serán BTS y que no se han disuelto del todo.