Los conciertos de Stray Kids fueron un éxito en Corea del Sur, ya que estos contaron con una transmisión en vivo a través de Beyond Live. Además, los integrantes se preparan para empezar con su gira mundial que incluye fechas en algunas ciudades de Estados Unidos.

Además, por motivo de su espectáculo en Japón, el grupo estrenó su canción “Circus” como parte del álbum del mismo nombre. Stray Kids dio dos conciertos en Tokio el 18 y 19 de junio; al día siguiente, los integrantes regresaron al país surcoreano para retomar sus actividades. Sin embargo, no esperaron el recibimiento que sus fans tenían planeado.

Stray Kids en el aeropuerto de Incheon

Los miembros de Stray Kids llegaron al Aeropuerto Internacional de Incheon en la tarde del 20 de junio (KST), luego de las fechas de Japón por el tour de “MANIAC”. Apenas entraron al aeródromo, un gran número de fans se acercaron a ellos, al igual que los medios de comunicación.

Accidente de Han en aeropuerto de Incheon

A través de las cámaras del medio Newsen, se ve cómo Han es empujado por la multitud cayendo al suelo. Al no levantarse con rapidez, Seungmin y un gerente de la agrupación lo ayudaron. Además, las imágenes muestran que el cantante se había lastimado el brazo.

Han de Stray Kids lastimado en aeropuerto de Incheon. Foto: captura de YouTube.

Horas después, Han comentó que se encontraba mejor y que no salió herido. A pesar de que el integrante mencionó que no le sucedió nada, el fandom de STAY no le agradó la falta de seguridad por parte del aeropuerto y el equipo de la empresa JYP Entertainment, el cual respalda a Stray Kids.

Han de Stray Kids calmando a STAY. Foto: Koreaboo.

Por otro lado, algunos fans empezaron a comentar en los videos de Dispatch y Newsen que los grupos deberían tener una mayor seguridad porque es algo que ocurre seguidamente. Otros recordaron sobre cómo un agente golpeó a una admiradora de ENHYPEN en Corea del Sur para proteger a los integrantes, algo que la mayoría acepta.

Comentario de STAY sobre Stray Kids en aeropuerto de Incheon. Foto: captura de Twitter.

