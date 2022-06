Sorpresa entre los fans. Billboard reveló los resultados de la primera semana de “Yet to come” en el chart Hot 100. A diferencia de lo ocurrido con “Butter”, “Dynamite” y “Permission to dance”, la nueva canción de BTS no logró el #1 en el referido ranking. Es más, el tema de BTS no logró entrar a las 10 primeras posiciones, algo que no se veía desde el 2018.

La tabla compartida el 20 de junio muestra a “As it was” de Harry Styles en primer lugar, espacio que ha ocupado durante siete semanas. “Yet to come” no aparece en este cuadro tras haber quedado fuera del top 10. Este martes 21 se revela la lista completa de los 100 sencillos más populares en EE. UU. en el momento y ahí se sabría en qué lugar se ubicó “Yet to come”.

"Yet to come" quedó fuera del Hot 100. Foto: Billboard

La primera vez que BTS ingresó un tema al top 10 del Hot 100 fue en 2018 con la canción “Fake love”. A partir de “Dynamite”, todos los sencillos o colaboraciones en las que había participado la banda se disparaban directamente al #1 del mencionado chart estadounidense.

Los resultados han sorprendido al fandom, pues en horas previas se confirmó que “Yet to come” había alcanzado el #1 del ranking de ventas digitales de Billboard para esa semana.

Entre los factores que podrían haber influenciado en el resultado se menciona un ajuste reciente en las reglas de Billboard y el hecho de que la canción no recibió reproducciones en radio al estar compuesta en idioma coreano.