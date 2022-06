Los integrantes de BTS dejan atrás los rumores de su separación y continúan con las actividades promocionales del álbum “Proof”. Mediante una entrevista para Weverse, Taehyung sorprendió a sus seguidores al recordar su icónica interacción con Olivia Rodrigo en los Grammy. Entérate aquí de qué hablaron las celebridades.

Taehyung y Olivia Rodrigo: secreto revelado

En celebración de su noveno aniversario, BTS brindó entrevistas para Weverse Magazine, en las cuales hablaron sobre sus carreras, metas y sueños por lograr. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Taehyung reveló nuevos detalles de su interacción con Olivia Rodrigo.

Taehyung de BTS y Olivia Rodrigo causaron sensación en la introducción de "Butter" en los Grammy 2022. Foto: captura TNT

“La sugerencia fue de la misma producción de los Grammy y se acordó el mismo día de la premiación. Yo no tenía idea de con quién estaría sentado”, explicó V sobre su parte introductoria de la presentación de “Butter”.

“Estaba tan nervioso porque teníamos una coreografía con los trajes. Aunque un pequeño suspiro en su oído hubiera sido suficiente en ese momento, le dije ‘Blahblahblah’, sin decir algo real. Antes de eso, pensé que solo haría gestos, así que no creí que debía decir algo en especial”, agregó.

La interacción de V con la cantante de “drivers license” se hizo viral en redes debido a la química de los artistas en pantalla. “Olivia Rodrigo se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo también. Durante una toma de 10 o 15 segundos, los artistas no necesitan decir algo en especial y aún así la escena puede ser divertida”, agregó.

“Primero pensé en solo sentarme a su lado y hablarle casual. Hubiese sido mágico si le hubiera quitado la tarjeta sin que ella se diera cuenta mientras hablábamos. También (pensé) en cómo se vería si hubiésemos cerrado nuestros ojos de una manera divertida”, sostuvo Taehyung.

PUEDES VER: V de BTS y el día en que confesó que desea convertirse en padre en un futur

Esto contestó V sobre las palabras de Olivia: “Si hubiéramos seguido conversando, no habría podido lanzar la tarjeta a tiempo. Así que conté en mi cabeza el beat para no perder el momento exacto. 1, 2, 3, 4, por lo que fue difícil saber exactamente lo que Olivia Rodrigo dijo. Además, yo tenía auriculares en mis oídos. En realidad, estaba muy nervioso”.

El idol k-pop dio a conocer que el momento con Olivia Rodrigo le recordó a diferentes cintas: “Pensé mucho en las películas de ‘Now you see me’. La manera en que el escenario estaba acomodado también me recordó a ‘Jason Bourne’, pero esta vez con Olivia Rodrigo”.

Taehyung de BTS (V) para Weverse Magazine. Foto: Twitter @weverseofficial

BTS: “Butter” en los Grammy 2022

Las superestrellas coreanas se presentaron el 3 de abril en los Grammy en Los Ángeles, y aunque no pudieron llevarse el premio a casa, deleitaron a sus seguidores con una performance de “Butter”.