Los ídolos surcoreanos dejan atrás cualquier indicio de separación y ya suman un nuevo logro para su carrera. BTS cuenta con sencillos en inglés, tales como “Dynamite”, “Butter” y “Permission to dance”, y por su aniversario estrenaron un álbum de antología titulado “Proof”. ¿Cómo superaron a The Beatles?

BTS superó a The Beatles

El 20 de junio, BTS se convirtió en el artista con más álbumes vendidos durante el año en Estados Unidos. Esta nueva hazaña fue suficiente para que los siete integrantes superaran a The Beatles, grupo icónico del rock británico que hasta la fecha continúa sumando ventas en las plataformas musicales.

BTS en foto familiar de FESTA por el noveno aniversario del grupo. Foto: BIGHIT

Debido a que la posibilidad de que BTS se separara como grupo provocó una caída de acciones en su empresa, además de que miles de seguidores alrededor del mundo expresaron su tristeza y decepción en redes, los idols del septeto k-pop salieron a desmentir una pausa grupal.

De esta manera, el fandom ARMY compartió alegres reacciones de que su grupo favorito continúe junto y que incluso sea capaz de sumar más récords a su historial. Estos fueron los comentarios más representativos de los fans en las redes sociales.

Reacción de ARMY ante nuevo logro de BTS sobre The Beatles. Foto: captura Twitter

Otro orgullo para los seguidores del k-pop es que precisamente BTS ha acumulado 800 premios físicos en su carrera artística, por lo que una vez más se convierte en el primer y único grupo en toda la historia en alcanzar esta hazaña.

BTS comeback 2022

En conmemoración de su noveno aniversario, BTS estrenó el álbum “Proof”, disco de antología que contó también con nuevas canciones, entre ellas “Yet to come”. Mira a continuación el MV oficial del title track del comeback de BTS.

“Yet to come” animado

El 20 de junio (KST), BTS lanzó el MV de “Yet to come” con los personajes del nuevo videojuego ‘Island: In the SEOM’. ARMY enterneció con las imágenes de los integrantes en versión miniatura.