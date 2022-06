BTS terminó las promociones de su comeback con “Yet to come” en los programas musicales más importantes de Corea del Sur, luego de no subir a los escenarios de estas producciones después de dos años. Además, las presentaciones fueron de manera presencial y ARMY tuvo la posibilidad de verlos una vez más.

Como una muestra de agradecimiento, BTS envió unos regalos a los espectadores que asistieron a la grabación de la performance “For youth” y “Yet to come”. Anteriormente, el grupo de k-pop ha dado estas muestras de aprecio a ARMY, pero en este año fue más especial que otros.

Regalo de BTS a K-ARMY

Durante las grabaciones de los programas musicales, ARMY recibió una bolsa con el logo de BTS como regalo. Adentro, había dos galletas que decían “BTS 9TH Anniversary” y “Proof”, una crema de manos de la marca Officine Universelle Buly, un bálsamo labial, el café que la boyband promociona y unas fotos coleccionables.

Regalos de BTS a ARMY. Foto: Twitter.

Sin embargo, el gesto que enamoró a ARMY fue el ramo de rosas, pero en vez de ser de color púrpura como el fandom está identificado, este fue rosado. Con los días, una fan se dio cuenta de la razón por la que BTS escogió este color.

El secreto de la rosa rosada para ARMY de BTS

Una fan decidió guardar el regalo de BTS para el resto de su vida, así que decidió preservarlas, pero al momento de secarlas, estas se convirtieron de color púrpura. Las imágenes de esta transformación las compartió en su cuenta de Twitter.

“Amigos, las flores son moradas cuando las seco. Esto derramando lágrimas”

“Es tan precioso. Qué hago con esto, seca bien. Decidí hacer arte en resina para siempre”.

ARMY muestra flor preservada. Foto: captura de Twitter.

Por otro lado, otra ARMY conservará estas rosas preservadas en un frasco transparente. Al igual que la fan anterior, estos son de color púrpura. Cabe mencionar que el fandom de BTS mencionó que el púrpura los representa porque Taehyung dijo “I purple you” como una muestra de amor en un fanmeeting.