El exitoso regreso de BTS con “Yet to come” emocionó a ARMY con las referencias a los antiguos videos del grupo de k-pop que aparecieron en distintas escenas. Para la sorpresa de los admiradores de Bangtan, ellos volverán a estrenar el MV, pero de una manera diferente y que nadie esperaba.

Teaser de “Yet to come” de BTS ‘Island: In the SEOM’

Durante la noche del 19 de junio (KST), la cuenta oficial de BANGTANTV en YouTube lanzó un video teaser de la canción “Yet to come”, confirmando que BTS estrenará la versión animada de su reciente comeback. Aquí aparecen los siete integrantes caracterizados con los personajes del próximo videojuego de ‘Island: In the SEOM’.

En la mayoría de los comentarios del fandom de ARMY se mencionó que Bangtan se ve adorable con sus versiones animadas, ya que estos también contarán con los mismos trajes que utilizaron en el video original.

Estreno de MV de “Yet to come” de BTS ‘Island: In the SEOM’

En el reciente teaser lanzado por BTS revelaron que el video musical de “Yet to come” de la versión animada de los miembros de la boyband se estrenará el 20 de junio a la 1.00 p. m. en horario de Corea del Sur. Cabe mencionar que la hora será diferente en cada país.

Los personajes de BTS 'Island: in the SEOM' con los trajes de "Yet to come". Foto: Twitter.

Horarios por país del estreno de “Yet to come” con BTS ‘Island: In the SEOM’

MV de “Yet to come” en Perú, Colombia, Ecuador y México (CDMX): 11.00 p. m. del 19 de junio

MV de “Yet to come” en El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica: 10.00 p. m. del 19 de junio

MV de “Yet to come” en Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 12.00 a. m. del 20 de junio

MV de “Yet to come” en Argentina, Brasil y Uruguay: 01.00 a. m. del 20 de junio

MV de “Yet to come” en España: 06.00 a. m. del 20 de junio