Después de los rumores de una supuesta separación de BTS, Jimin aparece con nuevas fotos y una entrevista exclusiva por parte de Weverse Company. Esta conversación se da a partir del estreno del álbum antología de “Proof”, el cual ha sido un éxito, al igual que la canción de “Yet to come”.

Jimin como solista

El entrevistador de Weverse Magazine le preguntó acerca de su trabajo como solista. Jimin mencionó que estaba empezando recién y que se reúne con los productores de música para conocer su estilo. Para él, este es un nuevo desafío.

“Creo que básicamente siempre estaremos juntos alrededor de un mes. Nos reunimos varias veces y estuvimos hablando sobre qué mensajes y qué tipo de apariencia quiero transmitir”, comentó el artista.

Jimin para Weverse Magazine. Foto: Weverse.

Al ser un desafío, el integrante de BTS quiere demostrar algo “más explícito” y con esto se refiere a un Jimin maduro, algo similar a su “crudeza real y personal”, tanto en música como en los videos que se estrenarán próximamente. Además, busca dar a conocer un lado más oscuro, similar al de sus compañeros que han realizado mixtapes anteriormente.

“Estuve pensando mucho en cómo estaba un poco perdido. Una vez que los otros miembros se enteraron de eso, dijeron ‘¿por qué no intentas convertirlo en música?’”, explicó en la entrevista con Weverse Magazine.

Jimin es uno de los integrantes de BTS desde el debut. Foto: Twitter.

Jimin sobre el comeback con “Yet to come”

Jimin también conversó acerca del nuevo álbum “Proof”. El artista afirmó que siente que ha sido una época para reflexionar sobre lo que han estado haciendo en los nueve años de carrera como grupo. Por otro lado, opinó que el hiatus es como un respiro para los integrantes para ver qué acciones tomarán en el futuro.

Jimin para una entrevista del 2021. Foto: Weverse.

“Y esa idea de que lo mejor está por venir también es de lo que trata ‘Yet to come’. Y de la misma manera, también quiero hacer muchas cosas mejores en el futuro”, aclaró el cantante de “Promise”.