SEVENTEEN: Jeonghan fue operado por lesión, pero no faltará a conciertos “Be the sun”

Jeonghan de SEVENTEEN fue sometido a una cirugía por lesión en el codo, informó Pledis el 17 de junio (KST). El procedimiento fue exitoso; sin embargo, llevará inmovilizado el brazo para completar la recuperación. La agencia precisó que a pesar de haber sido operado recientemente, Jeonghan no faltará a los conciertos de la gira “Be the sun” que inicia en Seúl el sábado 25 y domingo 26.

Según la agencia, la lesión de Jeonghan data de tiempo atrás y había estado llevando un tratamiento a base de inyecciones. Pledis precisa que se trató de “una infección y daño en el tendón exterior de su codo derecho”.

Jeonghan visitó el hospital recientemente debido a que el dolor se intensificó. “Personal médico indicó que su epicondilitis lateral y la lesión en su tendón empeoró. El artista necesitó cirugía y el procedimiento se realizó el miercoles 15”, explicó Pledis.

El integrante de la unidad vocal de SEVENTEEN fue dado de alta el jueves 16 y estará usando yeso, además de un aparato ortopédico para proteger la zona intervenida.

Gira Be The Sun de SEVENTEEN inicia en Seúl. Foto: Pledis

Conciertos de SEVENTEEN

Aunque la operación ha sido repentina, “Jeonghan está muy determinado a participar de todas las actividades que ya estaban agendadas con SEVENTEEN”, agrega Pledis. Estas serán ajustadas a la condición física del artista.

En específico, el comunicado menciona los conciertos de la gira “Be the Sun” que comienza en Seúl y luego se trasladará a Norteamérica en agosto. Los primeros shows en Corea son el 25 y 26 de junio, y ambas fechas también serán transmitidas online en tiempo real.

“Siempre y cuando no afecte su recuperación, Jeonghan participará en los eventos programados, incluyendo el SEVENTEEN WORLD TOUR BE THE SUN con el yeso en el brazo y recibirá evaluación médica constante. Pedimos la comprensión de los fans”, concluyó la agencia.